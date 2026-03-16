Mercato - OM : Le futur grand attaquant déjà annoncé dans la presse ?

Axel Cornic

Comme souvent depuis quelques années, l’Olympique de Marseille a beaucoup recruté sur le mercato, avec plus d’une douzaine de nouveaux joueurs arrivés depuis l’été dernier. Mais c’est loin d’être satisfaisant, puisque ces recrues n’ont pas vraiment apporté de plus-value... et c’est notamment le cas en attaque.

La fin de saison approche à grand pas et pour le moment, on ne sait toujours pas ce que va faire l’OM. Car après les désillusions en Ligue des Champions et en Coupe de France, le club phocéen n’est toujours pas assuré de terminer dans les trois premiers de Ligue 1. Un avantage de deux points a été acquis sur l’OL récemment, mais tout peut encore arriver.

Mercato - PSG : «Je ne peux pas faire ça», un ancien joueur de l’OM refuse un transfert à Paris ! https://t.co/lSEXas5ujS — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

La Ligue des Champions ou rien ? Cette qualification en Ligue des Champions est vitale pour l’OM, surtout après tout ce qui a pu se passer cette saison et le départ catastrophe de Roberto De Zerbi. Car si les Marseillais veulent repartir sur un nouveau projet, il faudra l’argent et surtout l’attractivité de la compétition européenne. Sans elle, un joueur comme Mason Greenwood semble en effet destiné à faire ses valises, même si son transfert pourrait rapporter énormément d’argent dans les caisses marseillaises.