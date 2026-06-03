Coupe du monde 2026 : Un adversaire de l’équipe de France fait déjà peur à Deschamps ?

Axel Cornic

Ce jeudi, l’équipe de France va officiellement lancer son aventure Coupe du monde 2026, avec le premier match de préparation face à la Côte d’Ivoire. Mais il faudra vite mettre la machine en route, puisque les phases de poules débuteront dans seulement une quinzaine de jours, avec le Sénégal qui les attend au MetLife Stadium de New York.

Quatre ans après être passée tout près d’un doublé inédit, l’équipe de France est annoncée parmi les favoris pour la Coupe du monde 2026. La route de Kylian Mbappé et ses coéquipiers débutera le 16 juin face au Sénégal, avant d’affronter l’Irak le 22 et clôturer sa phase de poules contre la Norvège, le 26 juin. Et ça ne s’annonce pas si simple...

Attention à la Norvège ? Notamment lors du dernier match, puisque la Norvège a réalisé une phase de qualification remarquable, écartant notamment l’Italie. Elle est évidemment représentée par la grande star Erling Haaland, attaquant de Manchester City, mais le sélectionneur Ståle Solbakken peut compter sur des nombreux autres talents. Il y a le capitaine Martin Ødegaard, finaliste de la Ligue des Champions avec Arsenal, mais également Alexander Sørloth de l’Atlético de Madrid ou Antonio Nusa du RB Leipzig. Ça devrait donc se jouer entre eux et l’équipe de France, pour la première place de la poule I.