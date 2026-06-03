Angel Di Maria : Sa déclaration d’amour au PSG en citant Mbappé et Ibrahimovic

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sept ans au PSG, il n’est jamais resté aussi longtemps ailleurs. Depuis le début de sa carrière professionnelle en 2005 à Rosario Central où il a effectué son retour l’année dernière, Angel Di Maria (38 ans) a bien voyagé avec des expériences au Benfica Lisbonne, au Real Madrid, à Manchester United et à la Juventus. Mais cette aventure humaine et sportive au Paris Saint-Germain est restée ancrée en lui.

Après une pige difficile tant sportivement parlant que dans son quotidien à Manchester United, Angel Di Maria acceptait sans problème la porte de sortie que le PSG lui offrait à l’été 2015. Une année plus tôt, l’international argentin soulevait la 10ème Ligue des champions de l’histoire du Real Madrid, et il se retrouvait donc au Paris Saint-Germain, un club qui avait pour but de connaître son premier succès dans la plus belle des compétitions européennes de clubs. Pour parvenir à ses fins, le comité directeur de l’époque déboursait 75M€ aux Red Devils pour le transfert de Di Maria.

«Avoir Neymar, Messi et Mbappé dans la même équipe. Ce furent des années incroyables» A son arrivée, le futur champion du monde avec l’Argentine lors du Mondial au Qatar, intégrait un vestiaire dans lequel se trouvait Zlatan Ibrahimovic ou encore Thiago Silva et Marquinhos. A son départ en 2022, il quittait un groupe notamment composé de Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar ou encore Sergio Ramos. Sept saisons, le plus long passage de toute sa carrière dans un seul et même club. Pour ballond’or.com, il est revenu sur cette expérience plus que positive. « Mon passage à Paris m'a laissé de merveilleux souvenirs. J'y ai passé sept ans et remporté 18 titres. J'ai eu la chance de jouer aux côtés des joueurs avec lesquels j'ai évolué… Avoir Neymar, Messi et Mbappé dans la même équipe. Ce furent des années incroyables ».