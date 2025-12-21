Kylian Mbappé balance en direct sur sa relation avec une star !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi soir face à Séville, Kylian Mbappé a dû attendre la fin de match et un penalty pour inscrire son 59ème but de l'année avec le Real Madrid, égalant ainsi le record de Cristiano Ronaldo. La star portugaise est un exemple pour l'attaquant français, qui a repris sa fameuse célébration.

Très efficace face au but cette année, Kylian Mbappé a réussi son pari fou d'égaler le record de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, également auteur de 59 buts avec le club en 2013. Une performance incroyable qui méritait bien un petit signe de la part de l'attaquant français. Ce dernier explique que les deux joueurs ont beaucoup discuté.

Kylian Mbappé rend hommage à Cristiano Ronaldo Buteur sur penalty, Kylian Mbappé n'a pas hésité à reprendre la célébration de l'ancienne légende du Real Madrid. « Il a toujours été très gentil avec moi pour m'aider à m'adapter au Real Madrid, nous avons beaucoup discuté. J'ai ma propre célébration, mais je voulais le faire comme lui pour lui dédier ce but. J'ai une très bonne relation avec lui » commente-t-il à propos de sa relation avec Cristiano Ronaldo au micro de Real Madrid TV.