Kylian Mbappé balance en direct sur sa relation avec une star !

Samedi soir face à Séville, Kylian Mbappé a dû attendre la fin de match et un penalty pour inscrire son 59ème but de l'année avec le Real Madrid, égalant ainsi le record de Cristiano Ronaldo. La star portugaise est un exemple pour l'attaquant français, qui a repris sa fameuse célébration.
Très efficace face au but cette année, Kylian Mbappé a réussi son pari fou d'égaler le record de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, également auteur de 59 buts avec le club en 2013. Une performance incroyable qui méritait bien un petit signe de la part de l'attaquant français. Ce dernier explique que les deux joueurs ont beaucoup discuté.
Kylian Mbappé rend hommage à Cristiano Ronaldo
Buteur sur penalty, Kylian Mbappé n'a pas hésité à reprendre la célébration de l'ancienne légende du Real Madrid. « Il a toujours été très gentil avec moi pour m'aider à m'adapter au Real Madrid, nous avons beaucoup discuté. J'ai ma propre célébration, mais je voulais le faire comme lui pour lui dédier ce but. J'ai une très bonne relation avec lui » commente-t-il à propos de sa relation avec Cristiano Ronaldo au micro de Real Madrid TV.
59 buts en 2025, un record
Pour sa première année civile complète avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a mis la barre très haut et a même réussi à s'inscrire dans le livre des records du club espagnol. Malgré tout, cela ne permet pas à Xabi Alonso et ses hommes de respirer et il faudra espérer que l'année 2026 soit meilleure. Kylian Mbappé, lui, sera-t-il capable de battre les 59 buts de 2025 ?