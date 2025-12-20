«C’est de la folie» : Le jackpot grâce à Kylian Mbappé !

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé attire forcément beaucoup l'attention sur lui. L'attaquant français est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde depuis des années et au vu de son efficacité face au but, il permet aussi au club de faire des ventes incroyables avec ses maillots.
Au vu de son palmarès et de son aura, Kylian Mbappé ferait du bien dans n'importe quel club. Au Real Madrid, le club de ses rêves, l'attaquant français rayonne. Alors qu'il pourrait battre le record historique de Cristiano Ronaldo et ses 59 buts en 2013, il permet aussi au club de faire des ventes exceptionnelles.
Kylian Mbappé amène de la folie au Real Madrid
Interrogé à propos du succès de Kylian Mbappé au Real Madrid depuis son arrivée, un employé du Real Madrid n'a pas caché que la popularité du champion était plutôt haute. « C'est de la folie. Il bat tous les records » déclare-t-il à propos des ventes de son maillot à L'Equipe.
Mbappé, l'arme du Real Madrid
Cette saison le Real Madrid peine encore à convaincre sur le terrain. Au niveau du jeu, le club se repose bien trop souvent sur les exploits individuels de Kylian Mbappé et pas sur un collectif efficace. Le Français est vraiment au rendez-vous comparé aux autres grandes stars de l'effectif qui peinent un peu. Xabi Alonso, l'entraîneur, est même menacé...