«C’est de la folie» : Le jackpot grâce à Kylian Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé attire forcément beaucoup l'attention sur lui. L'attaquant français est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde depuis des années et au vu de son efficacité face au but, il permet aussi au club de faire des ventes incroyables avec ses maillots.

Au vu de son palmarès et de son aura, Kylian Mbappé ferait du bien dans n'importe quel club. Au Real Madrid, le club de ses rêves, l'attaquant français rayonne. Alors qu'il pourrait battre le record historique de Cristiano Ronaldo et ses 59 buts en 2013, il permet aussi au club de faire des ventes exceptionnelles.

Kylian Mbappé amène de la folie au Real Madrid Interrogé à propos du succès de Kylian Mbappé au Real Madrid depuis son arrivée, un employé du Real Madrid n'a pas caché que la popularité du champion était plutôt haute. « C'est de la folie. Il bat tous les records » déclare-t-il à propos des ventes de son maillot à L'Equipe.