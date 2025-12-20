Kylian Mbappé : Ça dégoûte France 98, le coup de gueule en direct !

En grande forme depuis le début de la saison, Kylian Mbappé enchaîne les buts avec le Real Madrid. Il est si efficace qu'il se rapproche grandement d'un record établi par Cristiano Ronaldo avec le club espagnol. Ce samedi soir, sa performance sera surveillée face à Séville car il pourrait atteindre les 59 buts sur une année civile avec le Real Madrid. Une statistique qui énerve quelque peu Emmanuel Petit.
Malgré son efficacité incroyable face au but, Kylian Mbappé ne permet pas vraiment au Real Madrid de décoller. Le club espagnol conserve un niveau de jeu assez décevant et la place de Xabi Alonso est même remise en question. Pour Emmanuel Petit, même si l'attaquant français venait à égaler le record de Cristiano Ronaldo ce samedi pour le dernier match avant la trêve, cela ne voudrait pas dire grand-chose.
Kylian Mbappé sur le point de battre Cristiano Ronaldo
Avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo avait réussi à inscrire 59 buts sur une année civile. C'était en 2013 et il s'agit d'un record. Avant le dernier match de l'année, Kylian Mbappé en est à 58. Les deux hommes présentent d'ailleurs un bilan quasiment identique puisque le Portugais avait inscrit 38 buts en Liga et 15 en Ligue des champions. Mbappé, lui, n'en compte qu'un seul de moins en Ligue des champions et autant en championnat. « C'est tout à fait remarquable, mais ça représente exactement tout ce que je n'aime pas dans le football actuel. On a l'impression que le football existe depuis Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Kylian Mbappé, parce qu'on a l'impression que tout ce qui est data et stat, c'est exceptionnel. Pff, pour moi, ça reste un sport collectif » réagit Emmanuel Petit dans Rothen s'enflamme sur RMC.
Emmanuel Petit pas convaincu
Malgré ses nombreuses réalisations, Kylian Mbappé ne permet pas d'éviter une situation qui interroge beaucoup au Real Madrid. Pour Emmanuel Petit, cela prime sur la performance individuelle. « Depuis son arrivée (au Real Madrid), même s'il a des stats incroyables, qu'est-ce qu'il a gagné ? Dans ces cas-là, arrêtez. C'est très bien ce qu'il fait à titre personnel, mais il ne joue pas tout seul sur le terrain, et ça ne permet pas à son équipe de gagner et de remporter des titres. Si vous ça vous convient que Kylian Mbappé batte le record de Cristiano Ronaldo, mais qu'ensuite il ne gagne rien sur le plan collectif, eh bien moi ça me va hein. Si ça vous va, ça me va aussi » poursuit-il.