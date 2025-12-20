Kylian Mbappé : Ça dégoûte France 98, le coup de gueule en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En grande forme depuis le début de la saison, Kylian Mbappé enchaîne les buts avec le Real Madrid. Il est si efficace qu'il se rapproche grandement d'un record établi par Cristiano Ronaldo avec le club espagnol. Ce samedi soir, sa performance sera surveillée face à Séville car il pourrait atteindre les 59 buts sur une année civile avec le Real Madrid. Une statistique qui énerve quelque peu Emmanuel Petit.

Malgré son efficacité incroyable face au but, Kylian Mbappé ne permet pas vraiment au Real Madrid de décoller. Le club espagnol conserve un niveau de jeu assez décevant et la place de Xabi Alonso est même remise en question. Pour Emmanuel Petit, même si l'attaquant français venait à égaler le record de Cristiano Ronaldo ce samedi pour le dernier match avant la trêve, cela ne voudrait pas dire grand-chose.

Kylian Mbappé sur le point de battre Cristiano Ronaldo Avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo avait réussi à inscrire 59 buts sur une année civile. C'était en 2013 et il s'agit d'un record. Avant le dernier match de l'année, Kylian Mbappé en est à 58. Les deux hommes présentent d'ailleurs un bilan quasiment identique puisque le Portugais avait inscrit 38 buts en Liga et 15 en Ligue des champions. Mbappé, lui, n'en compte qu'un seul de moins en Ligue des champions et autant en championnat. « C'est tout à fait remarquable, mais ça représente exactement tout ce que je n'aime pas dans le football actuel. On a l'impression que le football existe depuis Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Kylian Mbappé, parce qu'on a l'impression que tout ce qui est data et stat, c'est exceptionnel. Pff, pour moi, ça reste un sport collectif » réagit Emmanuel Petit dans Rothen s'enflamme sur RMC.