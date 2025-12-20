Kylian Mbappé, le coup de pression improbable !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Même s’il ne s’agissait que d’une équipe de troisième division, Kylian Mbappé était tout de même titulaire mercredi face à Talavera en 16e de finale de Coupe du Roi (2-3) et a même joué toute la rencontre. Selon le journaliste Tomas Roncero, c’est à sa demande que Xabi Alonso a fait jouer l’international français.

Auteur d’un doublé mercredi lors de la victoire du Real Madrid face à Talavera (2-3) en 16e de finale de la Coupe du Roi, Kylian Mbappé est revenu à une longueur du record de Cristiano Ronaldo. En 2013, le Portugais avait inscrit 59 buts avec la Casa Blanca et le Français aura l’opportunité de le dépasser samedi lors de la réception du FC Séville.

Mbappé a forcé Xabi Alonso à le faire jouer ? La présence de Kylian Mbappé dès le coup d’envoi, sans même être remplacé, a tout de même fait parler en Espagne. Beaucoup d’observateurs n’ont pas compris pourquoi le capitaine de l’équipe de France, qui a eu quelques petits pépins physiques ces dernières semaines, avait joué 90 minutes alors que le Real Madrid pouvait s’en passer.