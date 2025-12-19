Kylian Mbappé : Zidane annonce le mariage parfait !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le Real Madrid durant l'été 2024 après la fin de son contrat au PSG, Kylian Mbappé affiche un bel état de forme cette saison avec la Casa Blanca. Et Luca Zidane, qui a côtoyé Mbappé en équipe de France de jeunes par le passé, estime que son mariage avec le Real Madrid est idéal.

Auteur de 29 buts et 5 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues cette saison sous le maillot du Real Madrid, Kylian Mbappé semble avoir enfin trouvé son rythme de croisière. Le capitaine de l'équipe de France va donc tenter de faire fructifier le plus possible son mariage avec le club merengue, et selon Luca Zidane qui a pris la parole sur beINSPORTS, Mbappé est le buteur parfait pour le Real Madrid.

« Un joueur exceptionnel » « J’ai eu la chance de pouvoir jouer avec Kylian en sélection en étant jeune. C’est un bon mec, c’est un joueur exceptionnel, on est content de pouvoir en profiter au Real Madrid », indique le fils de Zinedine Zidane, qui connait donc bien Kylian Mbappé et semble persuadé de son alchimie avec le Real Madrid dans les années à venir.