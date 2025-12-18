Kylian Mbappé s’excuse, c’est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid poursuit sa route vers le trophée de la Coupe du roi. Battu en finale par le FC Barcelone la saison passée, le club merengue a l’esprit revanchard, mais a pris peur au stade des 1/16èmes de finale de la compétition face à Talavera mercredi soir (3-2). Un dénouement cruel pour le Petit Poucet qui a fait de la peine à Kylian Mbappé.

Mercredi, ce fut le soir des Coupes. Hormis le PSG qui a succédé au Real Madrid en raflant la Coupe intercontinentale à Doha face à Flamengo (1-1 puis 2-1 aux tirs au but), il y avait des affiches de Carabao Cup en Angleterre et de Coupe du roi en Espagne. Face au CF Talavera, club de Primera RFEF, l’équipe de Xabi Alonso n’a pas eu d’autre choix que de s’employer afin de décrocher son billet pour le tour suivant.

«Mbappé est venu me voir et m'a dit : « C'est dommage, n'est-ce pas ? Que cela ait dû se passer comme ça »» En effet, ce 1/16ème de finale de Coupe du roi s’est soldé par une victoire du Real Madrid sur le score de 3 buts à 2 avec un CSC de Talavera et un doublé de Kylian Mbappé. Au moment d’inscrire le but du 3-1 précédant de 3 minutes la réduction du score des locaux, le numéro 10 de la Casa Blanca s’est limite excusé auprès du gardien Jaime Gonzalez de les éliminer de la compétition de la sorte. « Le troisième but ? Mbappé est venu me voir et m'a dit : « C'est dommage, n'est-ce pas ? Que cela ait dû se passer comme ça ». a confié le portier de Talavera à la Cadena COPE.