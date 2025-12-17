Kylian Mbappé remplacé : La surprise est totale !

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé laisse peu de place à la concurrence au Real Madrid. L’attaquant de bientôt 27 ans est l’un des joueurs les plus utilisés par Xabi Alonso. Ce mercredi, le coach espagnol devrait néanmoins le faire souffler un peu puisqu’il devrait laisser une chance à Endrick contre Talavera en Coupe du Roi.

Kylian Mbappé est en feu avec le Real Madrid depuis le début de saison. Avec 26 buts en 22 matchs toutes compétitions confondues, le capitaine de l’équipe de France laisse peu de place à la concurrence. Le champion du monde 2018 est l’un des joueurs les plus utilisés par Xabi Alonso. Le technicien espagnol devrait néanmoins le ménager ce mercredi.

Endrick titulaire contre Talavera ? D’après les informations d’El Mundo, Endrick devrait remplacer Kylian Mbappé contre Talavera en Coupe du Roi. Xabi Alonso devrait lui offrir sa première titularisation en six mois. L’international auriverde aura donc l’occasion de montrer de quoi il est capable avant de quitter les Merengue cet hiver.