Kylian Mbappé : La grande annonce du clan Zidane !

Evoluant aujourd'hui du côté de Grenade, Luca Zidane garde toujours un oeil attentif sur ce qu'il se passe du côté du Real Madrid. Formé au sein de la Casa Blanca, le fils de Zinedine Zidane n'échappe notamment pas à la grande saison d'un certain Kylian Mbappé. Et c'est ainsi qu'il n'a pas pu cacher son admiration envers l'international français.

Pour sa deuxième saison au Real Madrid, Kylian Mbappé ne cesse d'affoler les statistiques. Si ça va mal pour la Casa Blanca, d'un point de vue personnel, le Français crève l'écran en empilant les buts. Forcément, auteur d'une grande saison jusqu'à présent, Mbappé est couvert d'éloges. Et ce n'est pas Luca Zidane qui dérogera à la règle...

« C’est un bon mec, c’est un joueur exceptionnel » Ayant eu l'occasion de côtoyer Kylian Mbappé en sélection de jeunes, Luca Zidane est comme beaucoup impressionné par le buteur du Real Madrid. Dans des propos accordés à BeIN Sports, le fils de Zinedine Zidane a confié : « J’ai eu la chance de pouvoir jouer avec Kylian en sélection en étant jeune. C’est un bon mec, c’est un joueur exceptionnel, on est content de pouvoir en profiter au Real Madrid ».