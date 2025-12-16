Mbappé et Cristiano Ronaldo, discussion secrète au Real Madrid ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a inscrit 56 buts avec le Real Madrid lors de l’année 2025, Kylian Mbappé n’a plus que deux matchs pour battre le record de Cristiano Ronaldo, qui en avait marqué 59 en 2013. Pour autant, Xabi Alonso a assuré ne pas en avoir parlé avec le Français et que cela n’a pas influencé ses compositions d’équipe.

Buteur dimanche lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse d’Alavés (1-2), Kylian Mbappé s’est un peu plus rapproché du record de Cristiano Ronaldo. En 2013, le Portugais avait inscrit 59 buts, ce qui reste encore aujourd’hui le record du nombre de réalisations sur une année civile pour un joueur de la Casa Blanca.

Mbappé à 3 buts du record de CR7 Avec son but à Vitoria, Kylian Mbappé en est désormais à 56, mais n’a plus que deux matchs avant la fin de l’année 2025. Mercredi contre Talavera en Coupe du Roi, puis samedi face au FC Séville à domicile. Un record que l’attaquant du Real Madrid a très certainement l’ambition de battre, même si Xabi Alonso a assuré qu’ils n’en avaient pas parlé.