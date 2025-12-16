Mbappé et Cristiano Ronaldo, discussion secrète au Real Madrid ?

Alors qu’il a inscrit 56 buts avec le Real Madrid lors de l’année 2025, Kylian Mbappé n’a plus que deux matchs pour battre le record de Cristiano Ronaldo, qui en avait marqué 59 en 2013. Pour autant, Xabi Alonso a assuré ne pas en avoir parlé avec le Français et que cela n’a pas influencé ses compositions d’équipe.
Buteur dimanche lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse d’Alavés (1-2), Kylian Mbappé s’est un peu plus rapproché du record de Cristiano Ronaldo. En 2013, le Portugais avait inscrit 59 buts, ce qui reste encore aujourd’hui le record du nombre de réalisations sur une année civile pour un joueur de la Casa Blanca.
Mbappé à 3 buts du record de CR7
Avec son but à Vitoria, Kylian Mbappé en est désormais à 56, mais n’a plus que deux matchs avant la fin de l’année 2025. Mercredi contre Talavera en Coupe du Roi, puis samedi face au FC Séville à domicile. Un record que l’attaquant du Real Madrid a très certainement l’ambition de battre, même si Xabi Alonso a assuré qu’ils n’en avaient pas parlé.
« Ce sujet n’a pas été abordé »
« Pas du tout, cela n’a pas été discuté après le match contre Vitoria ni avant », a déclaré l’entraîneur du Real Madrid ce mardi en conférence de presse. « Ce sujet n’a pas été abordé. Nous avons toujours pensé au match et aux meilleures décisions à prendre pour aligner la meilleure équipe possible à chaque rencontre et nous verrons bien lors des deux prochains matchs. »