Ousmane Dembélé : La rupture à cause d'un problème d'argent ?

Au Paris Saint-Germain, il y a un Ballon d'or dans le vestiaire depuis le mois de septembre en la personne d'Ousmane Dembélé. Le comité directeur est enclin à l'idée de lui offrir un nouveau contrat revu à la hausse sur le plan économique. Toutefois, Dembélé ne semble pas comblé par les propositions du PSG et pourrait ne jamais l'être. Explications.

Le 22 septembre 2025 fut le jour de la consécration pour Ousmane Dembélé. Meilleur buteur du PSG la saison passée avec 35 réalisations toutes compétitions confondues, le numéro 10 du club parisien a raflé le Ballon d'or au Théâtre du Châtelet au début de son troisième exercice en tant que joueur du Paris Saint-Germain.

«Les premières timides offres du PSG ne seront pas acceptées par Dembélé» Timing parfait et privilégié par Luis Campos, conseiller sportif du PSG et de QSI, pour entamer les négociations avec son entourage au sujet d'une prolongation de son contrat courant jusqu'en juin 2028. Néanmoins, les premières approches parisiennes auprès de ses représentants n'ont clairement pas fait mouche selon Foot Mercato, malgré une proposition de salaire annuel de 30M€. Loïc Tanzi a réagi sur le plateau de L'Equipe du soir vendredi. « On n'a pas les chiffres, ce qu'on sait ce que ça discute depuis quelques mois déjà. Ils sont très loin d'un accord. Les premières timides offres du PSG ne seront pas acceptées par Dembélé qui veut un salaire à la hauteur de ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un joueur qui a gagné le Ballon d'or »