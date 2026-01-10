Départ du PSG : Le clan Dembélé sort du silence !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis plusieurs semaines, le PSG travaille sur la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé. L'attaquant français est lié au club de la capitale jusqu'en 2028 pour le moment et les premières négociations n'ont pas porté leurs fruits visiblement. Mais d'après l'entourage du joueur, il est très attaché au PSG.

Alors que la question de son avenir au PSG se pose déjà, Ousmane Dembélé a hérité d'un nouveau statut à la suite de sa saison exceptionnelle l'an dernier. Ballon d'Or 2025, l'attaquant français a les cartes en main. Mais visiblement les nouvelles sont plutôt bonnes pour le PSG qui peut espérer que le joueur de 28 ans lui reste fidèle.

Dembélé au PSG, son clan fait une grosse révélation Comme le révèle le journaliste Achille Ash sur son compte X, Ousmane Dembélé est très heureux d'évoluer au PSG, il veut simplement prendre le temps de bien étudier l'offre du club. Son entourage proche indiquerait même qu'il souhaite s'inscrire dans la durée avec le club de la capitale. Une bonne nouvelle donc pour le PSG.