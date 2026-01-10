PSG - Dembélé : Son futur salaire balancé en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au PSG depuis 2023, Ousmane Dembélé a su assumer ce rôle de leader la saison dernière pour permettre au club de réaliser un parcours incroyable en Ligue des champions et de gagner la compétition pour la première fois. Une performance historique qui donne envie aux dirigeants de conserver leur joueur un peu plus longtemps. Mais il faudra faire mieux au niveau du salaire...

En réussissant à se sublimer la saison dernière et mener le PSG vers les sommets, Ousmane Dembélé a adopté un nouveau statut qui lui a permis de décrocher le Ballon d'Or 2025. L'attaquant français enchaîne les récompenses individuelles et forcément, il est en bonne position pour demander un peu ce qu'il veut pour son salaire dans le cadre d'une prolongation au PSG.

Le PSG passe à l'action pour Dembélé Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé a encore un peu de temps avant d'arriver à la fin de son aventure. Mais ces dernières semaines, le PSG a commencé à s'occuper de ce dossier important. Une première offre aurait même été proposée à l'attaquant de 28 ans. Mais a priori, il faudra faire plus d'efforts...