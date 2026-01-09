PSG : L’annonce historique avec… Lionel Messi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a pris un énième trophée jeudi soir. En un an, le club parisien a célébré sept titres. Une folie à laquelle les supporters commencent à s’habituer. En près de 13 ans au club, Marquinhos empile les trophées et est entré dans l’histoire, détrônant Lionel Messi.

Et un de plus pour le PSG. Depuis un an et le Trophée des champions remporté au Qatar par les hommes de Luis Enrique face à l’AS Monaco, Marquinhos de par son statut de capitaine a soulevé la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe, la Coupe intercontinentale et donc, un nouveau Trophée des champions raflé au Koweït jeudi contre l’ennemi historique qu’est l’OM (2-2 puis 4-1 aux tirs au but).

36 trophées pour pour Marquinhos avec le PSG En l’espace d’une seule et unique année, le PSG a remporté sept trophées qui viennent s’ajouter aux 29 autres titres célébrés par Marquinhos depuis son transfert au Paris Saint-Germain en 2013. Le capitaine du club de la capitale, étant le joueur le plus capé avec 506 matchs disputés, est celui qui a le plus gagné au Paris Saint-Germain.