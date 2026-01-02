OM : Il rêve de rejoindre Messi aux Etats-Unis !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’été prochain, Lionel Messi va être rejoint par plusieurs de ses compatriotes argentins aux Etats-Unis, un des trois pays hôtes de la Coupe du monde 2026, et Facundo Medina espère être du voyage. Blessé à la cheville depuis quasiment le début de la saison, le défenseur de l’OM sait qu’il part de loin, mais va tout faire pour être appelé par Lionel Scaloni.

Après avoir fait son retour avant la trêve hivernale en Coupe de France contre Bourg-en-Bresse (0-6), Facundo Medina espère avoir laissé ses problèmes à la cheville derrière lui. Arrivé l’été dernier en provenance du RC Lens, le défenseur âgé de 26 ans n’a pu participer qu’à cinq petites rencontres avec l’OM cette saison.

Objectif Mondial 2026 pour Medina Présent en conférence ce vendredi à deux jours de la réception du FC Nantes, Facundo Medina a assuré qu’il n’avait plus aucune douleur à la cheville. L’international argentin (7 sélections) a également été interrogé sur la Coupe du monde 2026, à laquelle il espère participer, même s’il sait que ses plusieurs mois d’absence ne jouent pas en sa faveur.