Mercato - OM : Deux joueurs bientôt éjectés ?

Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes, et l'OM pourrait se montrer actif au cours de cette période et en profiter notamment pour dégraisser un peu. Deux éléments sont notamment concernés par un départ alors qu'ils n'ont signé à l'OM que l'été dernier : Angel Gomes et CJ Egan-Riley.

Lors de la conférence de presse de bilan de fin d'année à l'OM, Pablo Longoria annonçait la couleur en décembre quant au mercato hivernal : « Il y a toujours un objectif économique. Avec le mercato d'été, on voyage plus haut que prévu, parce que certains joueurs ne sont pas partis. On doit maintenir notre niveau de compétitivité mais aussi gérer la situation économique et alléger les coûts », indiquait le président de l'OM. Et les intentions semblent claires pour cet hiver...

Gomes sur le départ ? RMC Sport fait le point sur les projets de la direction de l'OM pour ce mercato de janvier, et Angel Gomes (25 ans) pourrait être poussé au départ seulement six mois après son arrivée libre en provenance du LOSC. Le meneur de jeu anglais n'a jamais réussi à trouver son rythme depuis son arrivée au sein du club phocéen, et l'OM ne sera donc pas opposé à son départ. Et Gomes n'est pas la seule recrue du dernier mercato estival dans ce cas de figure.