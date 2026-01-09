PSG - Transfert à 40M€ : Le calvaire annoncé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait déboursé pas moins de 40M€ l'été dernier pour faire venir Lucas Chevalier en provenance du LOSC, et le gardien tricolore sort de six premiers mois relativement compliqués, tant au niveau de ses performances que de par les critiques subies. Mais alors qu'il a été élu homme du match au Trophée des Champions jeudi contre l'OM, Chevalier a confirmé son calvaire des derniers mois en direct au micro de Ligue 1 +.

Titularisé par Luis Enrique au détriment de Matvey Safonov jeudi pour le Trophée des Champions contre l'OM, Lucas Chevalier a été décisif avec le PSG. Élu homme du match, le gardien de l'équipe de France a donc fait taire les critiques auxquelles il est régulièrement exposé depuis son arrivée pour 40M€ l'été dernier, lui qui a brillé dans la séance de tirs au but. Et Chevalier en a d'ailleurs profiter pour évoquer son calvaire des derniers mois au PSG en direct au micro de Ligue 1 + après la rencontre.

« Ça n'a pas été facile pendant six mois » « Je suis toujours modéré parce que ça n'a pas été facile pendant six mois et même le match n'a pas été facile. Il faut se rendre compte, quand on prend le but du 1-2 à la 87e, on se demande s'il y a un truc qui ne va pas », a confié Lucas Chevalier sur ses difficultés depuis son transfert au PSG l'été dernier.