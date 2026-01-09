Zidane - Signature au PSG : C’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane a toujours fait l'objet de nombreuses spéculations concernant le PSG, et ce fut déjà le cas lorsqu'il était joueur. En effet, certaines informations révélait que l'ancien numéro 10 avait été tout proche de s'engager avec le club de la capitale en 1996, et l'ancien agent de joueurs Marc Roger a confirmé cette possible signature de Zidane au PSG qui a capoté au dernier moment.

Durant l'été 1996, alors que Zinedine Zidane s'apprêtait à quitter les Girondins de Bordeaux pour relever un nouveau challenge, il était question d'un transfert au PSG pour le meneur de jeu de l'équipe de France. Sous la présidence de Michel Denisot, le club de la capitale avait d'ailleurs tenté de recruter le tandem Zidane-Dugarry en provenance de Gironde, et l'ancien agent de joueurs Marc Roger a confirmé ces discussions brûlantes avec le PSG en 2015 dans le JDD.

Zidane tout proche du PSG « J'ai toujours été ami avec Luis Fernandez, qui entraînait alors le PSG. Je côtoyais régulièrement Zidane et Dugarry et on avait organisé un rendez-vous chez Luis début 1996. Malheureusement, les relations entre Fernandez et Michel Denisot (le président du PSG de 1991 à 1998) n'étaient pas au beau fixe et la transaction ne s'est pas faite », a indiqué Marc Roger sur ce transfert avorté de Zinedine Zidane au PSG.