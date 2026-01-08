Daniel Riolo : La terrible accusation d'antisémitisme

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis quelque temps, Daniel Riolo n'a pas la langue dans sa poche lorsqu'il s'agit d'exposer selon lui Nasser Al-Khelaïfi sur la fréquence radio de RMC et sur ses réseaux sociaux. Sur X, le grand nom de l'After Foot en a rajouté une couche sur le président du PSG à l'occasion de ce Trophée des champions qui se déroulera ce jeudi au Koweït. Déclenchant une discussion inattendue avec un internaute qui a viré sur la notion d'antisémitisme...

Ce jeudi, à 19h, le PSG et l'OM se disputeront le Trophée des champions au Koweït. Comme la saison dernière au Qatar et celui de la saison précédente à Bangkok qui avait été annulé pour des raisons écologiques dues au déplacement en avion en Thaïlande juste pour un match, la Ligue de football professionnel continue de délocaliser cet évènement.

«Dès que Nasser Al-Khelaïfi décide c’est génial… C'est fou une telle soumission» De quoi considérablement agacer Daniel Riolo qui a tapé sur Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et disposant d'une relation étroite avec le patron de la LFP : Vincent Labrune. « Donc contre tout et tout le monde les PSGix pensent vraiment que c’est super de jouer ce match au Koweït ? En fait peu importe quoi, dès que Nasser Al-Khelaïfi décide c’est génial… C'est fou une telle soumission… ( heureusement tous les supp du psg ne sont pas QSGix) ça rapporte que 1M€ aux clubs ».

«On ne t'a pas entendu hurler quand pendant 2 ans de suite c'était à Tel-Aviv» Un internaute a réagi au post X de Daniel Riolo en rappelant que c'est toujours le cas et qu'Israël l'avait d'ailleurs accueilli deux années d'affilée. Ce qui ne dérangeait pas plus que ça l'éditorialiste de RMC selon l'internaute en question. « On a jamais dit que c'était bien de jouer là-bas, mais depuis 2009 c'est délocalisé. On ne t'a pas entendu hurler quand pendant 2 ans de suite c'était à Tel-Aviv. On se demande bien pourquoi tient...».