Rayan Cherki pour 50M€ : L'énorme coup du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps intéressé par Rayan Cherki, le PSG a finalement du se résoudre à abandonner ce transfert et a compensé cet échec par la signature de Désiré Doué qui a débarqué pour environ 50M€ en provenance du Stade Rennais. Et pour Ludovic Obraniak, les deux joueurs sont comparables.

Alors qu'il explose aux yeux du grand public à Manchester City, où il a signé l'été dernier, Rayan Cherki aurait pu rejoindre le PSG durant le mercato estival 2024. Cependant, après avoir fait traîner son transfert, l'ancien joueur de l'OL a vu le club parisien se retirer du dossier. C'est alors que Luis Campos a jeté son dévolu sur Désiré Doué, recruté pour 50M€ en provenance du Stade Rennais. Et alors qu'il vient de réaliser une première saison exceptionnelle au PSG, Désiré Doué est comparé à Rayan Cherki par Ludovic Obraniak.

Doué comme Cherki ? « Sa prestation, le combo qui m’a marqué c’est le penalty de Liverpool, rappelez-vous l’Equipe de France et le penalty… Donc c’est un joueur qui a une énorme confiance en lui, ça se voit. Pour tirer un penalty il faut avoir le cœur accroché, je vous le dis. Il y en a beaucoup qui se défilent dans ces moments-là. Vous connaissez mon amour pour Kvara par rapport à sa façon de jouer. Je trouve qu’il a ça lui aussi, c’est-à-dire le côté où c’est une pièce rare dans un effectif. Ce côté provocation permanente, il l’a beaucoup plus que Barcola, qui est un garçon qui temporise encore beaucoup. Il prend le ballon, il analyse et s’il le sent, il y va. Il part plus de derrière », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.