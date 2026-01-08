Désiré Doué avec une star de la musique : C'est terminé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En interview avec Baloo, Désiré Doué avait avoué au printemps dernier avoir un faible pour le titre Dolce Camara de Booba et SDM pour se galvaniser au moment de fouler la pelouse. Il avait dansé sur le son lors de l'entrée au Parc des princes pour fêter le titre de la Ligue des champions. De quoi faire naître une bromance chez le rappeur du 92 qui n'a pas vraiment touché Doué. Au point d'engendrer une cassure entre les deux hommes ?

Le 1er juin 2025, le PSG avait organisé un évènement historique au Parc des princes avec ses supporters au lendemain de la victoire de l'équipe de Luis Enrique en finale de Ligue des champions contre l'Inter (5-0). L'occasion pour chaque joueur de faire son entrée avec une musique signature afin de célébrer la première C1 de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ayant déjà révélé en interview être fan de la collaboration entre Booba et SDM concernant le titre Dolce Camara, Doué est entré sur cet extrait de l'album Ad Vitam Aeternam au Parc.

«Moins tu le postes, plus t’as de chances de te faire les croisés» Ce qui avait fait le bonheur du rappeur du 92 affilié au PSG depuis des années. Au point où Booba était allé en studio pour enregistrer un nouveau son avec les initiales de Désiré Doué : DD. Une sortie qui n'a pas été partagée sur les réseaux sociaux par le MVP de la finale de la Ligue des champions 2025, engendrant la prise de parole suivante sur le compte Instagram du rappeur. « DD a célébré la coupe de la LDC sur Dolce Camara donc bon… On le remerciera jamais assez. Par contre c’est un son Diallo productions ça veut dire que moins tu le postes, plus t’as de chances de te faire les croisés… Après je dis ça, je dis rien ».