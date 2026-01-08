Un Marseillais supplie le PSG, la scène lunaire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Même adversaire, même stade, mais avec une autre équipe. Cependant, Maxime Lopez a connu le même résultat sur la pelouse du PSG lors de la visite du voisin du PFC au Parc des princes : la défaite. L'ancien milieu de terrain de l'OM aurait soumis une requête assez cocasse à Désiré Doué dans les couloirs du Parc concernant l'Olympique de Marseille.

Dimanche dernier, le premier choc des voisins de la saison a eu lieu. Grandement diminué par la Coupe d'Afrique des nations et ses internationaux partis au Maroc, le Paris FC s'est incliné au Parc des princes face au champion de France et d'Europe. Résultat : 2 buts à 1 avec un Ousmane Dembélé doublement décisif avec un but et une offrande à un coéquipier.

Encore une fois, Maxime Lopez battu par le PSG Maxime Lopez, de par son passif de joueur de l'OM, est quelque peu habitué à être battu par le rival historique du club phocéen dans l'antre du PSG. Néanmoins, c'est en tant que milieu de terrain du Paris FC que Lopez s'est présenté au Parc des princes dimanche. Pour le même résultat avec un nouveau revers.