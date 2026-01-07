90M€ - PSG : La réponse tombe pour Bradley Barcola !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a arraché Bradley Barcola à l'OL, et ce, grâce à une offre avoisinant les 45M€. Deux ans et demi plus tard, la valeur marchande de l'attaquant français de 23 ans a doublé. En effet, le prix de Bradley Barcola est désormais estimé à 90,2M€.

Tombé sous le charme de Bradley Barcola, le PSG a réussi à boucler son transfert lors de l'été 2023. En effet, le club de la capitale a fait plier l'OL en formulant une offre à hauteur de 45M€.

PSG : La valeur marchande de Barcola a doublé Depuis son transfert au PSG, Bradley Barcola a vu son prix gonfler. A en croire l'Observatoire du football du CIES, la valeur marchande du numéro 29 de Luis Enrique a doublé. En effet, elle avoisinerait les 90,2M€ aujourd'hui. Reste à savoir si un club est prêt à payer un telle somme pour s'attacher les services de l'attaquant de 23 ans.