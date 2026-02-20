Condamné, le PSG fait une demande à Kylian Mbappé

Après 7 saisons passées au PSG, Kylian Mbappé a choisi de rejoindre le Real Madrid en 2024. L'attaquant français garde des relations tendues avec son ancien club et d'ailleurs le conflit qui les oppose n'est pas terminé. Il a obtenu la condamnation du PSG fin 2025 à lui verser de l'argent. Le club de la capitale aimerait toutefois apaiser les tensions et fait une demande particulière.
Dans le cadre du litige opposant le PSG à Kylian Mbappé, le club a été condamné à verser à son ancien joueur 60,9M€, une grosse somme correspondant à des salaires et primes impayés sur la fin de son aventure parisienne. L'attaquant du Real Madrid semble remonté contre son ancien club puisqu'il réclame encore de l'argent. Ce n'est pas le seul désaccord puisque le PSG aimerait également revenir sur un détail concernant son image.
Le PSG condamné, mais Mbappé en veut plus
Comme le rapporte L'Equipe, le PSG n'a pas encore payé la totalité des 60,9M€ à Kylian Mbappé. Malgré la visite d'huissiers, le club rechigne encore et doit encore environ 2M€ à son ancien attaquant. Ce dernier risque de ne pas s'arrêter là puisque le journal français rajoute que le PSG souhaite qu'il renonce à une autre mesure prononcée pour son image. Laquelle ? Le club a l'obligation de publier l'intégralité du jugement pendant un mois sur la page d'accueil de son site internet. Une faute donc mise en évidence pendant un certain délai qui ne plaît pas à tout le monde. Cela sera-t-il annulé ?
Le PSG traîne encore pour payer Mbappé
Début février, L'Equipe révélait que sur le PSG n'avait toujours pas payé les 5,9M€ qu'il devait sur le montant total, correspondant aux congés payés. Le club de la capitale a depuis versé 4M€ mais ce n'est pas encore terminé. Si les dirigeants ne semblent pas vouloir combattre la décision, ils estiment pourtant que les sommes dues à Kylian Mbappé ont été entièrement versées. Ils devraient toutefois finir par verser les 2M€ restants, la date pour faire appel venant juste d'être dépassée.