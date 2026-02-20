Transfert de Kylian Mbappé : Le voyage en avion qui a tout changé...

Kylian Mbappé a eu l'Europe à ses pieds. Très vite, les membres des différentes cellules de recrutement ont décelé chez le gamin de Bondy un potentiel fou à exploiter et ses débuts à l'AS Monaco n'ont fait que confirmer la tendance. De quoi engendrer une guerre totale sur le marché des transferts obligeant un club en particulier à sortir l'artillerie lourde...
Le temps d'un été, il fut la jeune pépite que l'Europe s'est arrachée. Champion de France avec l'AS Monaco et demi-finaliste de Ligue des champions pour sa première saison pleine sur Le Rocher à l'âge de 18 ans, Kylian Mbappé avait l'embarras du choix pour la suite de sa carrière. Le Bayern Munich, Liverpool, Manchester City, le Real Madrid et le PSG. Tous ont été plus ou moins intéressés par ses services à l'été 2017.
«Nous avons fait tout ce qu’il était imaginable de faire pour convaincre sa famille et lui»
Finalement, ce fut une course à deux qui a eu lieu entre le Real Madrid et le PSG. Et c'est dans le sprint final que tout s'est joué, le prêt avec option d'achat obligatoire de 180M€ ayant été bouclé dans les ultimes heures du mercato estival. Pour Infobae, Luis Ferrer revenait en 2019 sur ce feuilleton Mbappé. « Nous avons dû travailler deux fois plus que le Real Madrid. Nous avons été chez lui, nous avons parlé avec sa famille, nous lui avons vendu le projet… Nous avons dû faire beaucoup de choses pour lui démontrer que nous le voulions vraiment, que nous le ferions jouer, qu’il serait important pour nous. Quand Zidane et le Real Madrid, qui venait de gagner deux Ligues de Champions à ce moment-là, l’appelaient, il était très difficile de penser que nous parviendrions à le convaincre. Nous avons fait tout ce qu’il était imaginable de faire pour convaincre sa famille et lui ».
«Tout semblait perdu»
Se battre face à Zinedine Zidane et au Real Madrid, idole de jeunesse et transfert de rêve du joueur, ne fut pas chose aisée pour le PSG. Ex-membre de la cellule recrutement du club parisien, Luis Ferrer expliquait dans des propos rapportés par Foot Mercato comment son énième trajet en avion a fait pencher la balance en faveur du Paris Saint-Germain. « Un soir, tout semblait perdu. Le lendemain, j’ai pris un avion pour déjeuner avec sa famille et leur dire qu’il devait rester en France. Nous devions les convaincre que ce n’était pas encore le moment de quitter le pays. C’est l’un des arguments qui a fait mouche. La clé a été de lui dire : "reste en France, prouve ton talent ici, tu auras tout le temps ensuite pour une expérience à l’étranger". (…) Par chance, Kylian nous a crus et nous avons pu le signer ».