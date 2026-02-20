Transfert de Kylian Mbappé : Le voyage en avion qui a tout changé...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a eu l'Europe à ses pieds. Très vite, les membres des différentes cellules de recrutement ont décelé chez le gamin de Bondy un potentiel fou à exploiter et ses débuts à l'AS Monaco n'ont fait que confirmer la tendance. De quoi engendrer une guerre totale sur le marché des transferts obligeant un club en particulier à sortir l'artillerie lourde...

Le temps d'un été, il fut la jeune pépite que l'Europe s'est arrachée. Champion de France avec l'AS Monaco et demi-finaliste de Ligue des champions pour sa première saison pleine sur Le Rocher à l'âge de 18 ans, Kylian Mbappé avait l'embarras du choix pour la suite de sa carrière. Le Bayern Munich, Liverpool, Manchester City, le Real Madrid et le PSG. Tous ont été plus ou moins intéressés par ses services à l'été 2017.

Racisme : l'affaire Vinicius @vincentduluc : "Quand Mbappé vient en zone mixte et dit qu'il l'a entendu, je crois Mbappé et ça s'arrête là."#EDG pic.twitter.com/EQQJDEGybp — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) February 19, 2026

«Nous avons fait tout ce qu’il était imaginable de faire pour convaincre sa famille et lui» Finalement, ce fut une course à deux qui a eu lieu entre le Real Madrid et le PSG. Et c'est dans le sprint final que tout s'est joué, le prêt avec option d'achat obligatoire de 180M€ ayant été bouclé dans les ultimes heures du mercato estival. Pour Infobae, Luis Ferrer revenait en 2019 sur ce feuilleton Mbappé. « Nous avons dû travailler deux fois plus que le Real Madrid. Nous avons été chez lui, nous avons parlé avec sa famille, nous lui avons vendu le projet… Nous avons dû faire beaucoup de choses pour lui démontrer que nous le voulions vraiment, que nous le ferions jouer, qu’il serait important pour nous. Quand Zidane et le Real Madrid, qui venait de gagner deux Ligues de Champions à ce moment-là, l’appelaient, il était très difficile de penser que nous parviendrions à le convaincre. Nous avons fait tout ce qu’il était imaginable de faire pour convaincre sa famille et lui ».