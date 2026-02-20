Haaland au PSG : Un journaliste fait fuiter une discussion secrète...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a fait un nettoyage de printemps au sein de son vestiaire ces dernières années. Les stars ont soit été poussées vers la sortie soit parties de leur plein gré. Cependant, il semblerait que le comité directeur du PSG soit prêt à miser sur un grand nom du football mondial en la personne d'Erling Braut Haaland d'après la presse anglaise.

Un contrat jusqu'en juin 2034. Voici l'engagement longue durée qu'Erling Braut Haaland a consenti a signé en janvier 2025 avec Manchester City. De quoi totalement remettre en cause les rumeurs de transferts à son sujet au niveau du mercato. Serial buteur de Manchester City depuis l'été 2022, Haaland a fait tourner bien des têtes sur le marché avec le Real Madrid, le FC Barcelone ainsi qu'au PSG à un moment donné.

WE ARE MANCHESTER CITY! 🩵 pic.twitter.com/jLxn5zfbi2 — Erling Haaland (@ErlingHaaland) February 8, 2026

Le PSG fait une requête pour Haaland Et il semblerait que les hauts décideurs du Paris Saint-Germain n'aient pas fermé de manière catégorique le dossier Erling Braut Haaland. Si l'on se fie aux informations du journaliste anglais Graeme Bailey, le club champion d'Europe se serait discrètement renseigné sur le cas Haaland et l'évolution de sa situation à Manchester City. Certes, un transfert en Liga est à ce jour l'option la plus probable pour le Norvégien de 25 ans si ce dernier prenait la décision de quitter l'Etihad Stadium. Toutefois, le Paris Saint-Germain aurait soumis une requête spéciale aux parties concernées : d'être mis au courant de tout mouvement dans l'opération Haaland.