Haaland au PSG : Le risque annoncé par un journaliste en Angleterre !

A 25 ans, Erling Braut Haaland est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs attaquants dans le monde. Un talent dont profite actuellement Manchester City. Mais forcément, le Norvégien éveille les convoitises. Alors qu'on a notamment parlé d'un intérêt du Real Madrid pour Haaland, pourrait-on le voir au PSG ? Un tel transfert pourrait représenter un gros risque. Explications.

La saison dernière, le PSG s'est imposé comme la meilleure équipe en Europe, roulant sur la concurrence et décrochant enfin sa première Ligue des Champions. Des succès acquis grâce à une méthode de jeu dictée par Luis Enrique et bien exécutée par ses joueurs sur le terrain. Cela se traduisait notamment par un pressing constant pour ne pas laisser respirer l'adversaire. C'est ainsi qu'Ousmane Dembélé s'était mué en premier défenseur, multipliant les courses pour harceler notamment le gardien adversaire. Un travail remarquable du numéro 10 du PSG que pas tout le monde ne pourrait faire...

La reconversion saluée de Dembélé La métamorphose d'Ousmane Dembélé en seconde partie de saison dernière en a bluffé plus d'un. Devenu un buteur redoutable, le joueur du PSG n'a pas compté ses efforts pour défendre. Une combinaison remarquable, soulignée par le journaliste anglais Duncan Castles à l'occasion de The Transfer Podcast : « Dembélé s'est reconverti en l'attaquant le plus travailleur et le plus technique du football mondial. Cette incroyable combinaison pressing, course, défense, créer des occasions, finir des occasions, c'est quasiment unique dans le football moderne ».