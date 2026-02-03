Sa signature tombe à l’eau au PSG : Il «rêve» du Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Contrairement à l’OM qui s’est une fois de plus montré actif sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain n’a annoncé qu’une seule et unique recrue pendant ce mercato d’hiver. Comme en 2025 avec Khvicha Kvaratskhelia, Dro Fernandez a marché seul vers la capitale en janvier. Et pourtant, un joueur au statut bien plus développé semble avoir été scruté de près par les dirigeants, sans succès. A cause du Real Madrid ?

« J’aurais abandonné mon rêve de Madrid pour lui. Ethan, c’est mon frère, ça ne se touche pas. A quoi bon sert de signer dans le meilleur club du monde si tu tues la carrière de ton frère ». En décembre 2024, à l’occasion d’un entretien accordé à Mouloud Achour pour le programme Clique X, Kylian Mbappé avouait qu’il était prêt à faire momentanément une croix sur son rêve de gosse de signer au Real Madrid afin de rester un peu plus longtemps aux côtés de son frère Ethan au PSG.

Don’t let anyone lie to you . Enzo Fernandez is the best midfielder in the premier league pic.twitter.com/fcbxJpAeX1 — OB (@CFC_OBED) February 2, 2026

Pas de transfert au PSG pour un champion du monde Une déclaration symbolique de ce que représente le Real Madrid dans l’esprit des joueurs de football. Et ce, qu’ils viennent de France ou d’ailleurs. Enzo Fernandez aurait été également bercé par le club merengue pendant son enfance. Le milieu de terrain de Chelsea de 25 ans, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2032, aurait été une piste de marché étudiée par les dirigeants parisiens au cours du mercato d’hiver. Cependant, cette opération ne s’est pas concrétisée et seul Dro Fernandez (18 ans) a renforcé les rangs du PSG alors que Fernandez était Luis Enrique compatible selon le journaliste Dave Appadoo. « Oui, il est polyvalent parce qu’il a l’intelligence, il bouge hyper bien, c’est un type qui marque. C’est une nouveauté chez le niveau parisien par rapport à ce qu’on a connu il y a 10 ans où (Marco) Verratti n’en mettait pas un. C’est un puncheur, mais peut-être que tu as besoin d’un joueur de ce profil là. (...) Peut-être que ce profil là qu’ils n’ont pas, Luis Enrique veut l’ajouter ».