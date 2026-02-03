Il voulait racheter l'OM, il finit par se payer... Karim Benzema !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur d'Al-Ittihad depuis 2023 et son départ du Real Madrid, Karim Benzema va finalement finir la saison dans un autre club saoudien. Alors que ce feuilleton a fait énormément de bruit au cours des derniers jours, le Ballon d'Or 2022 s'est engagé avec Al-Hilal. Un transfert réglé par un nom lié il y a quelques mois de cela au rachat de l'OM.

Club saoudien, Al-Hilal s'est montré actif à l'occasion de ce mercato hivernal. Ce sont 7 nouveaux joueurs qui ont rejoint l'effectif de Simone Inzaghi, dont Saïmon Bouabré, Kader Meïté, mais surtout Karim Benzema. Le Ballon d'Or 2022 a ainsi quitté Al-Ittihad pour l'actuel leader du championnat saoudien. Mais voilà que si Al-Hilal a pu réaliser un tel mercato, il le doit à un homme : Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz. Un nom qui doit d'ailleurs rappeler quelques souvenirs aux fans de l'OM puisqu'il y a quelques années maintenant, le prince saoudien était annoncé comme un candidat au rachat du club phocéen.

Un mercato financé par Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz A défaut de s'offrir l'OM, Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz aura donc financé l'arrivée de Karim Benzema à Al-Hilal ainsi que celles des autres recrues de ce mercato hivernal. Le club saoudien a alors remercié le prince dans un communiqué, publiant : « Le conseil d’administration du club Al Hilal, présidé par Son Altesse le Prince Nawaf bin Saad, a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance à Son Altesse Royale le Prince Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz, membre fondateur d’Al Hilal, pour son soutien indéfectible et pour avoir pris en charge l’intégralité du montant du transfert du Français Karim Benzema, après avoir finalisé les formalités de sa signature et de son intégration à l’équipe première. Le conseil a exprimé sa gratitude pour l’initiative, sans surprise, de Son Altesse de parrainer cet accord, qui témoigne de son intérêt constant à contribuer à tout ce qui peut garantir le leadership et l’excellence d’Al-Hilal à tous les niveaux. En effet, il a financé l’intégralité de sept transferts conclus par Al-Hilal durant la période des transferts hivernaux pour la saison 2025/2026. Le conseil a souligné que ce dernier soutien de Son Altesse n’est autre qu’une extension de son soutien et de ses positions historiques envers Al-Hilal depuis des décennies ».