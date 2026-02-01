Retour de Karim Benzema : La réaction des dirigeants de l'OL en dit long...

Formé et révélé sous le maillot de l’OL, Karim Benzema rejoignait ensuite le Real Madrid. Mais depuis son départ en 2009, on ne rêve que d’une chose pour beaucoup : revoir le Ballon d’Or 2022 chez les Gones. Alors qu’il en a été question à plusieurs reprises, ça ne s’est jamais concrétisé. Est-ce désormais possible de revoir Benzema à l’OL ? Pas sûr…
L’avenir de Karim Benzema est actuellement au coeur de nombreuses rumeurs. Aujourd’hui en Arabie saoudite, le Ballon d’Or 2022 arrive au terme de son contrat avec Al-Ittihad. Alors qu’une prolongation avec le club saoudien serait complexe, il est question d’un nouveau challenge pour KB9. Mais où ? Certains l’annoncent notamment de retour en Europe, continent que Benzema avait quitté en 2023, suite à son départ du Real Madrid. De quoi alors faire rêver les fans de l’OL, qui salivent à l’idée de revoir l’enfant du club sous les couleurs lyonnaises.
L’OL a déjà tenté de faire revenir Benzema
Karim Benzema à l’OL, cette fois sera-t-elle la bonne ? John Textor avait révélé avoir tenté sa chance. En vain. « J'ai déjà eu des discussions avec Benzema pour un retour ? Oui, mais c'était l'année dernière ? J'ai pris contact, j'ai parlé avec le club, j'ai essayé de voir s'il y avait quelque chose de possible. Mais c'était compliqué à ce moment là. Leur investissement sur lui était énorme. On a vraiment essayé, j'ai mis beaucoup d'argent sur la table, sous différentes formes. Pas seulement du cash, mais aussi de la sécurité, de l'actionnariat, ce genre de choses pour construire quelque chose », confié l’ancien boss lyonnais.
Un dossier impossible ?
Une tentative de l'OL aurait-elle plus de chance d’aboutir aujourd’hui ? Ça ne semble visiblement pas être dans les plans des Gones. En effet, c’est ce qu'indique Le Dauphiné. Il a ainsi été expliqué qu’en réponse aux rumeurs d’un retour de Karim Benzema, les dirigeants lyonnais lâcheraient « de grands sourires narquois ». Il ne faudrait donc pas s’attendre à revoir KB9 à l’OL, notamment pour des raisons économiques, les finances lyonnaises ne pouvant actuellement pas assumer une telle opération.