Retour de Karim Benzema : La réaction des dirigeants de l'OL en dit long...

Formé et révélé sous le maillot de l’OL, Karim Benzema rejoignait ensuite le Real Madrid. Mais depuis son départ en 2009, on ne rêve que d’une chose pour beaucoup : revoir le Ballon d’Or 2022 chez les Gones. Alors qu’il en a été question à plusieurs reprises, ça ne s’est jamais concrétisé. Est-ce désormais possible de revoir Benzema à l’OL ? Pas sûr…

L’avenir de Karim Benzema est actuellement au coeur de nombreuses rumeurs. Aujourd’hui en Arabie saoudite, le Ballon d’Or 2022 arrive au terme de son contrat avec Al-Ittihad. Alors qu’une prolongation avec le club saoudien serait complexe, il est question d’un nouveau challenge pour KB9. Mais où ? Certains l’annoncent notamment de retour en Europe, continent que Benzema avait quitté en 2023, suite à son départ du Real Madrid. De quoi alors faire rêver les fans de l’OL, qui salivent à l’idée de revoir l’enfant du club sous les couleurs lyonnaises.

L’OL a déjà tenté de faire revenir Benzema Karim Benzema à l’OL, cette fois sera-t-elle la bonne ? John Textor avait révélé avoir tenté sa chance. En vain. « J'ai déjà eu des discussions avec Benzema pour un retour ? Oui, mais c'était l'année dernière ? J'ai pris contact, j'ai parlé avec le club, j'ai essayé de voir s'il y avait quelque chose de possible. Mais c'était compliqué à ce moment là. Leur investissement sur lui était énorme. On a vraiment essayé, j'ai mis beaucoup d'argent sur la table, sous différentes formes. Pas seulement du cash, mais aussi de la sécurité, de l'actionnariat, ce genre de choses pour construire quelque chose », confié l’ancien boss lyonnais.