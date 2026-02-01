«Ils ont pris contact avec le PSG» : Ce dossier qui devrait animer la fin du mercato !

Axel Cornic

Il ne reste que quelques heures avant la fin du mercato et pour le moment, le Paris Saint-Germain n’a annoncé qu’une seule recrue avec le jeune Dro Fernandez arrivé du FC Barcelone. Mais la situation pourrait bien s’emballer à en croire les dernières révélations de Fabrizio Romano, grand spécialiste du marché des transferts.

Il y a un an, le PSG bouclait l’un des meilleurs transferts d’un mercato hivernal, avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia pour plus de 70M€. Certains pensaient à un nouveau coup, surtout avec les blessures qui ont émaillé la première partie de saison, mais c’est plutôt sur le front des départs que les choses pourraient bouger en cette fin de mercato.

« La Juventus attend toujours Kolo Muani, espérant que la situation évolue » Dans sa dernière vidéo publiée sur YouTube ce samedi, Fabrizio Romano a révélé que la Juventus n’aurait pas jeté l’éponge pour Randal Kolo Muani, attaquant du PSG actuellement prêté à Tottenham. « Les contacts se sont poursuivis ce matin au sujet de Randal Kolo Muani. La Juventus a mis en place cette stratégie. De nombreux attaquants ont été proposés au club, mais la Juventus attend toujours Randal Kolo Muani, espérant que la situation évolue » a expliqué le célèbre journaliste spécialisé dans le marché des transferts.