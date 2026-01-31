De Zerbi : L'OM pourrait déjà avoir trouvé son remplaçant, la presse étrangère dévoile un nom...

Axel Cornic

Fragilisé par l’élimination de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi vit l’une des pires périodes de sa carrière. Dès le lendemain de la catastrophe, certains ont même évoqué un possible départ de l’Italien, qui a toutefois annoncé en conférence de presse qu’il n’avait jamais pensé à quitter son poste. Pourtant, au sein du club marseillais on n’écarterait pas du tout cette éventualité...

Lors de sa signature en 2024, Roberto De Zerbi a tout de suite relancé l’enthousiasme autour de l’OM. Il faut dire que le club venait d’une période chaotique, avec d’ailleurs des nombreux entraineurs qui se sont succédé sur le banc, sans jamais s’y imposer. Mais l’Italien a bien failli passer à la trappe lui aussi, après un échec tonitruant en Ligue des Champions.

« Je suis encore là, voilà la vérité. Après beaucoup de choses sont écrites, rapportées... Maintenant, on repart » Plusieurs sources comme RMC Sport ont annoncé qu’une séparation a été évoquée entre l’OM et De Zerbi, au lendemain de la défaite face au Club Brugge (3-0). Mais lors de sa dernière conférence de presse, le principal intéressé s’est montré assez clair, assurant vouloir rester à Marseille. « La question n'est pas de savoir si j'ai pensé à partir ou non, a-t-il répondu. J'ai fortement voulu rejoindre l'OM, c'est ma deuxième saison ici » a déclaré l’entraineur phocéen, avant le match contre le Paris FC. « Je suis encore là, voilà la vérité. Après beaucoup de choses sont écrites, rapportées... Maintenant, on repart ».