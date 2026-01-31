Nouveau joueur au PSG : Luis Enrique fait une annonce

Durant ce mercato hivernal, le PSG n'a pas hésité à s'activer pour aller recruter un nouveau joueur. Le club de la capitale avait fait le choix de ne pas passer beaucoup de temps l'été dernier sur le mercato en ne recrutant que Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. Il y a quelques jours, Paris a officialisé la venue d'un très jeune renfort venu du FC Barcelone. Luis Enrique en a dit plus.
Après son match nul face à Newcastle en Ligue des champions, le PSG est sorti du top 8 et devra afficher un autre visage dans les prochaines semaines pour se rassurer. Cela commencera par le match face à Strasbourg ce dimanche pour tenter de conserver la tête de la Ligue 1, cédée par Lens le week-end dernier. Le PSG vient justement de recruter un nouveau renfort qui servira peut-être dans les prochaines semaines. Un renfort que Luis Enrique prévoit d'utiliser mais pas tout de suite.
Nouvelle pépite au PSG, Luis Enrique calme tout le monde
Lundi, le PSG a officialisé l'arrivée de Dro Fernandez, jeune joueur de 18 ans en provenance du FC Barcelone, où il a terminé sa formation. Le milieu offensif espagnol n'a disputé que 5 matches avec le club espagnol. A Luis Enrique de décider de lui offrir ou pas plus d'opportunités. « Est-ce que Dro Fernandez peut débuter un match ? Il a cette qualité technique et physique. Il est très jeune. On a confiance en ce type de joueur, mais il faut être calme. Il vient d’arriver. On est tranquille. C’est bien de faire confiance aux jeunes joueurs, mais il faut donner cette confiance au bon moment. Je ne sais pas quand ce sera le moment » confie l'entraîneur espagnol en conférence de presse ce samedi.
8M€ pour Dro Fernandez
Le PSG a donc mis la main sur le jeune Dro Fernandez en le recrutant pour 8M€, soit deux millions de plus que sa clause libératoire, pour un contrat allant jusqu'en 2030. Le milieu offensif a déjà disputé un match de Ligue des champions avec le FC Barcelone face à l'Olympiakos en octobre dernier. Il avait été passeur décisif. Reste à savoir quand Luis Enrique décidera de l'aligner avec le PSG.