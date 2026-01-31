«Il a pris peur» : La décision de Luis Enrique qui étonne ce consultant de RMC

Pierrick Levallet

Luis Enrique n’a jamais caché être un adepte de la concurrence. L’entraîneur du PSG aime cette idée que personne n’est réellement intouchable et que tout le monde peut perdre sa place. L’un de ses joueurs a d’ailleurs fait les frais de ce système puisqu’il a fini par être écarté du onze. Et pour un consultant de RMC, le technicien espagnol a pris cette décision par « peur ».

Depuis qu’il est arrivé au PSG, Luis Enrique n’a jamais caché avoir un penchant pour la concurrence dans son effectif. Le technicien espagnol ne considère aucun joueur comme intouchable. De cette manière, son groupe reste constamment concerné et tout le monde essaye de donner le meilleur de lui-même. Certains ont toutefois fait les frais de ce système établi par le coach de 55 ans.

«Il doit accepter les bourdes de Chevalier» Lucas Chevalier a en effet fini par être écarté du onze du PSG au profit de Matvey Safonov. Et cette décision, Steve Savidan a du mal à s’y faire. « Cette année, nouveau virage, ils recrutent Chevalier sur ce projet d’avenir. Jeune gardien, les premières apparitions en équipe de France... Et puis on voit un manque de charisme, un manque de grandeur, parfois de grands matchs. Une difficulté à dominer, à diriger et à prendre le lead dans cette défense. Des erreurs techniques, mais ça peut arriver dans sa progression. Et puis à un moment donné, Luis Enrique se pose la question : ‘est-ce que c’est réellement le numéro 1 ? Est-ce que je vais pas lui mettre de la concurrence ?’ » a d’abord expliqué le consultant de RMC au micro de Rothen s’enflamme.