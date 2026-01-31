Un joueur du PSG perd sa place : Jérôme Rothen raconte la «connerie» qui lui coûte cher

Pierrick Levallet

Ces dernières semaines, un joueur du PSG a perdu sa place dans le onze titulaire. Luis Enrique est un adepte de la concurrence et du fait que personne n’est vraiment indiscutable à ses yeux. Jérôme Rothen a d’ailleurs raconté une « connerie » faite par le joueur en question qui lui a coûté cher dans le vestiaire parisien.

Luis Enrique n’a jamais caché cela concernant la gestion de son effectif. L’entraîneur du PSG est un grand adepte de la concurrence. Aux yeux du technicien espagnol, personne n’est intouchable ou irremplaçable. Un joueur des Rouge-et-Bleu a d’ailleurs fait les frais de cette logique ces dernières semaines. Et la tendance semble se confirmer peu à peu concernant sa place dans le groupe.

PSG : Un dernier contrat avant les adieux ? «J’aimerais bien», le compte à rebours est lancé https://t.co/SB8BLB74qE — le10sport (@le10sport) January 31, 2026

Lucas Chevalier remplacé par Matvey Safonov au PSG ? Lucas Chevalier n’a en effet plus un rôle aussi important qu’avant dans le onze du PSG. Recruté pour remplacer Gianluigi Donnarumma, l’international français est arrivé dans la peau du numéro 1 dans la capitale. Mais ses performances n’ont pas vraiment répondu aux attentes. Le gardien de but de 24 ans a donc été poussé peu à peu sur le banc par Matvey Safonov. Luis Enrique a d’ailleurs privilégié le Russe, de retour de blessure, contre Newcastle en Ligue des champions. Pour Jérôme Rothen, Lucas Chevalier a fini par payer ses erreurs dans les cages parisiennes.