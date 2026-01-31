«Il va mourir pour nous» : Luis Enrique bluffé au téléphone, c’est bouclé avec le PSG

Parfois, il ne suffit que d’une rencontre, une discussion ou un geste afin de convaincre Luis Campos de faire le maximum pour boucler un transfert. Le conseiller sportif du PSG a conclu diverses affaires depuis sa nomination il y a presque 4 ans de cela et forme un duo de choc avec Luis Enrique. Il raconte d’ailleurs une conversation téléphonique qu’il a eu avec l’entraîneur concernant un transfert phare de leur collaboration.
Le 10 juin 2022, Luis Campos succédait à Leonardo à la tête de la direction sportive. Nommé officiellement conseiller football du Paris Saint-Germain, le Portugais qui avait su bâtir les fondations du titre de champion de France de l’AS Monaco en 2017 et du LOSC en 2021, relevait un nouveau challenge au PSG. Un an plus tard, Luis Enrique acceptait l’offre de contrat parisienne pour prendre les rênes de l’effectif.
«Monsieur Luis Campos, vous dites que vous voulez me recruter au PSG ? Demain je suis à Madrid»
Dès lors, Luis Campos s’est efforcé de travailler main dans la main avec l’entraîneur espagnol dans l’espoir de lui fournir une équipe calquée à ses besoins. C’est dans cette optique que Willian Pacho, entre autres, était recruté en août dernier. Au détour d’une longue entrevue avec Marca, Campos a livré les coulisses de cette opération. « J’adore la technologie, mais au final, j’ai besoin de ressentir, de voir, de percevoir, de savoir… Bien souvent, cela passe par l’attitude d’un joueur, par un déjeuner, un dîner, une promenade, par le fait de l’écouter ou de comprendre un geste ». En ce sens, l’effort consenti par Willian Pacho de se déplacer à Madrid afin de rencontrer en personne Luis Campos lui a garanti une chose : l’implacable fidélité du défenseur équatorien.
« Pacho est un très bon exemple de cela. Quand je l’ai contacté pour la première fois, il était en Équateur et je lui ai dit : « Je vais venir jusqu’à là-bas parce que j’ai besoin de te rencontrer et de te présenter le projet du club ». Il m’a répondu : « Monsieur Luis Campos, vous dites que vous voulez me recruter au PSG ? Demain je suis à Madrid, j’arrive à 9 heures du matin ». Waouh ! J’ai appelé Luis Enrique et je lui ai dit : « Ce garçon va mourir pour nous ». Par son attitude, il m’a montré que j’avais trouvé quelqu’un qui avait faim ».
«Il doit venir au PSG»
Il n’en fallait pas plus pour le convaincre qu’il allait être un élément clé du PSG de Luis Enrique. « Je le connaissais déjà sur le terrain, mais en plus de ça, il m’a laissé une impression extrêmement positive. Je suis parti de Paris pour Madrid, nous avons passé la journée ensemble et, à la fin, je me disais : « Il doit venir au PSG ». Peu de temps après l’avoir rencontré, Luis Enrique parlait déjà avec lui de tactique, de ce qu’il attendait de lui, de ce qu’il devait faire sur le terrain… C’était un moment magnifique. L’histoire de Pacho définit très bien notre politique ». Luis Enrique et Luis Campos ont été conquis, le Paris Saint-Germain dégainait une offre de 40M€ sans bonus à l’Eintracht Francfort comme révélé par le10sport.com en août 2024. Affaire conclue.