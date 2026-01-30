Crise à l’OM : De Zerbi va-t-il partir ? Cette réunion avec les patrons marseillais qui met fin au suspense

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’humiliation sur la pelouse de Bruges (3-0) et l’élimination en Ligue des champions a plongé l’Olympique de Marseille dans la crise, à tel point que l’avenir de Roberto De Zerbi n'a jamais semblé aussi incertain. À la veille du match face au Paris FC en Ligue 1, la décision serait prise concernant l’Italien après une réunion entre les différentes parties.

C’est une soirée que les Marseillais ne sont pas près d’oublier. Mercredi, alors que les chances de qualification pour les barrages de la Ligue des champions étaient grandes, les hommes de Roberto De Zerbi ont sombré sur la pelouse de Bruges (0-3). Une humiliation qui n’était pas forcément synonyme d’élimination, jusqu’à l’incroyable but d'Anatoliy Trubin pour Benfica face au Real Madrid (4-2), permettant à la formation portugaise de passer à la 24e place. « Quand on perd comme ça, il y a toujours un sentiment de honte. Il ne faut pas se cacher et il faut prendre ses responsabilités, a confié Roberto De Zerbi, semblant encore sonné au moment de répondre aux questions des journalistes en conférence de presse. Je n’ai pas encore parlé avec eux (les joueurs, ndlr). C’est une élimination horrible, difficile à accepter, mais il faut le faire. On ne peut pas commencer un match historique comme ça. Ce n’est pas possible. Il faut en être conscient et trouver le pourquoi. Je suis le responsable, mais nous devons tous faire un examen de conscience. On avait beaucoup d’expérience sur le terrain ».

«La réalité dépasse la fiction», même l’UEFA en rajoute une couche sur l’OM ! https://t.co/J6QL3AJfDy — le10sport (@le10sport) January 30, 2026

Un feuilleton De Zerbi à l’OM Au lendemain de ce cauchemar, RMC a révélé que l’avenir de Roberto De Zerbi s’écrivait en pointillé, un an et demi après sa nomination sur le banc de l’OM. L’Italien manquait encore à l’appel jeudi pour la mise au vert du côté de Clairefontaine, avant le match face au Paris FC ce samedi. Finalement, le sujet ne semble plus d’actualité. D’après RMC ce vendredi, Roberto De Zerbi avait la main pour son avenir, la direction phocéenne n’envisageant pas ce changement. Après quelques heures de réflexion, force est de constater que le technicien n’a pas remis sa démission et devrait donc rester à son poste, au moins jusqu’à la fin de la saison comme l’explique également Sportitalia.