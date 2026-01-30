OM : 20M€ d’économisés avec cette opération surprise ?

Fidèle à ses habitudes, l’Olympique de Marseille a été particulièrement inspiré lors du dernier mercato estival. Pas moins de douze recrues ont été enregistrées avec de multiples arrivées dans les ultimes heures du mercato. L’une d’elles pourraient déjà plier bagage, permettant à l’OM d’économiser dès maintenant la coquette somme de 20M€ si l’opération arrivait à son terme. Explications.
Depuis l’incorporation de Medhi Benatia au sein de l’organigramme de l’Olympique de Marseille en novembre 2023, les étés ont été chauds sur la Canebière. Des mouvements dans les deux sens ont été notés avec 24 recrues bouclées en deux étés de suite. A l’occasion de la dernière intersaison, un prêt avec option d’achat de 20M€ a été mené à bien. Mais l’aventure du joueur en question serait susceptible de déjà prendre fin.
L’erreur fatale de Vermeeren qui assombrit son avenir à l’OM
Un tacle qui fait basculer son avenir à Marseille ? Arthur Vermeeren a déposé ses valises dans la cité phocéenne en provenance du RB Leipzig. Un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat à 20M€. Le milieu de terrain de 20 ans déjà doté du statut d’international avec la Belgique semblait être une bonne pioche pour l’Olympique de Marseille au vu de ses performances lors de la première partie de saison. Néanmoins, lors de la première sortie de 2026 de l’OM contre le FC Nantes au Vélodrome et son tacle sur Anthony Lopes qui lui a valu un carton jaune pourrait avoir sonné le glas de son aventure marseillaise. Roberto De Zerbi ne compte plus sur lui et l’a laissé sur le banc contre Liverpool, Lens et le Club Brugge.
Une rupture de prêt pour qu’il file à Galatasaray ?
Une situation qui interpellerait Galatasaray selon Foot Mercato. Le club turc n’aurait pas manqué le changement soudain de dynamique pour Arthur Vermeeren à l’OM, au placard. Le coach De Zerbi ne semble plus l’inclure dans son projet sportif. C’est pourquoi le pensionnaire de Süper Lig prendrait sérieusement en considération une offensive auprès de Leipzig et de l’OM dans l’optique de casser le prêt convenu entre les différentes parties. A voir désormais si une solution sera trouvée d’ici la clôture du mercato hivernal programmée pour lundi 2 février prochain au soir.