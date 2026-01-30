OM : 20M€ d’économisés avec cette opération surprise ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Fidèle à ses habitudes, l’Olympique de Marseille a été particulièrement inspiré lors du dernier mercato estival. Pas moins de douze recrues ont été enregistrées avec de multiples arrivées dans les ultimes heures du mercato. L’une d’elles pourraient déjà plier bagage, permettant à l’OM d’économiser dès maintenant la coquette somme de 20M€ si l’opération arrivait à son terme. Explications.

Depuis l’incorporation de Medhi Benatia au sein de l’organigramme de l’Olympique de Marseille en novembre 2023, les étés ont été chauds sur la Canebière. Des mouvements dans les deux sens ont été notés avec 24 recrues bouclées en deux étés de suite. A l’occasion de la dernière intersaison, un prêt avec option d’achat de 20M€ a été mené à bien. Mais l’aventure du joueur en question serait susceptible de déjà prendre fin.

🇧🇪 Sans aucun parti pris, voici les 4 titularisations de Vermeeren avec l'OM.



Elles correspondent aux 3 victoires de l'OM en LDC cette saison, contre l'Ajax, Newcastle et l'Union SG. Et la quatrième fois, l'OM menait 1-0 sur la pelouse du Sporting, avant d'être sorti à la… https://t.co/vI92GtBhaZ pic.twitter.com/wDdU0QzD5F — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) January 29, 2026

L’erreur fatale de Vermeeren qui assombrit son avenir à l’OM Un tacle qui fait basculer son avenir à Marseille ? Arthur Vermeeren a déposé ses valises dans la cité phocéenne en provenance du RB Leipzig. Un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat à 20M€. Le milieu de terrain de 20 ans déjà doté du statut d’international avec la Belgique semblait être une bonne pioche pour l’Olympique de Marseille au vu de ses performances lors de la première partie de saison. Néanmoins, lors de la première sortie de 2026 de l’OM contre le FC Nantes au Vélodrome et son tacle sur Anthony Lopes qui lui a valu un carton jaune pourrait avoir sonné le glas de son aventure marseillaise. Roberto De Zerbi ne compte plus sur lui et l’a laissé sur le banc contre Liverpool, Lens et le Club Brugge.