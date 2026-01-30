«Président, c'est notre homme» : Quand le PSG trouvait l'entraîneur parfait en «deux jours»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'arrivée de QSI à la tête du PSG, les entraîneurs se sont succédé sur le banc parisien. Ils ont tous connu des fortunes diverses au sein du club de la capitale, mais une chose est sûre, certains d'entre eux se sont montrés plus convaincants que d'autres au moment de négocier leur arrivée.

Cela fait désormais quelques années que le PSG a changé de stratégie sous l'impulsion de son directeur sportif Luis Campos qui avait remplacé Leonardo en 2022. Et ce dernier a réalisé plusieurs jolis coups, commencer par le choix d'un nouvel entraîneur en 2023 pour remplacer Christophe Galtier. Et il ne s'est pas trompé. « Mon meilleur recrutement ces deux dernières années a été Luis Enrique pour le PSG », se réjouit Luis Campos auprès de MARCA. Il faut dire que l'entraîneur espagnol a offert au club de la capitale la première Ligue des champions de son histoire au terme d'une année 2025 légendaire. Invité à détailler les coulisses de la signature de Luis Enrique, Luis Campos raconte que tout est allé très vite.

ℹ️🚨Luis Enrique jusqu’en 2030 au PSG ⏳ !



Luis Enrique soit heureux à Paris est indéniable. L'Asturien a trouvé dans la Ville Lumière un projet compétitif et ambitieux, parfaitement adapté à son style de coaching.



Le nouveau contrat est en cours d'élaboration, mais n'est pas… pic.twitter.com/ym0rfYU253 — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) January 29, 2026

«À la fin de cette réunion, j'ai appelé Nasser et je lui ai dit : "Président, c'est notre homme"» « Oui, cela a été très facile. L'émir du Qatar, qui aime beaucoup le football et s'y connaît très bien, a également participé à ces réunions. Il me parle parfois de joueurs dont je crains moi-même de ne pas être bien informé. Il aime beaucoup le football, il sait où se trouvent les principaux talents, il dispose de "Wyscout" (une plateforme de recherche et de sélection de joueurs) et d'une grande culture footballistique », révèle-t-il dans une interview accordée à MARCA avant de poursuivre.