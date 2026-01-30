«Président, c'est notre homme» : Quand le PSG trouvait l'entraîneur parfait en «deux jours»

Depuis l'arrivée de QSI à la tête du PSG, les entraîneurs se sont succédé sur le banc parisien. Ils ont tous connu des fortunes diverses au sein du club de la capitale, mais une chose est sûre, certains d'entre eux se sont montrés plus convaincants que d'autres au moment de négocier leur arrivée.
Cela fait désormais quelques années que le PSG a changé de stratégie sous l'impulsion de son directeur sportif Luis Campos qui avait remplacé Leonardo en 2022. Et ce dernier a réalisé plusieurs jolis coups, commencer par le choix d'un nouvel entraîneur en 2023 pour remplacer Christophe Galtier. Et il ne s'est pas trompé. « Mon meilleur recrutement ces deux dernières années a été Luis Enrique pour le PSG », se réjouit Luis Campos auprès de MARCA. Il faut dire que l'entraîneur espagnol a offert au club de la capitale la première Ligue des champions de son histoire au terme d'une année 2025 légendaire. Invité à détailler les coulisses de la signature de Luis Enrique, Luis Campos raconte que tout est allé très vite.
«À la fin de cette réunion, j'ai appelé Nasser et je lui ai dit : "Président, c'est notre homme"»
« Oui, cela a été très facile. L'émir du Qatar, qui aime beaucoup le football et s'y connaît très bien, a également participé à ces réunions. Il me parle parfois de joueurs dont je crains moi-même de ne pas être bien informé. Il aime beaucoup le football, il sait où se trouvent les principaux talents, il dispose de "Wyscout" (une plateforme de recherche et de sélection de joueurs) et d'une grande culture footballistique », révèle-t-il dans une interview accordée à MARCA avant de poursuivre.
«En deux jours, c'était réglé»
« Ces réunions ont été très importantes, car nous avons commencé par examiner une série d'entraîneurs qui nous avaient été recommandés et nous les avons évalués selon 25 critères différents... Tout cela pour essayer de comprendre qui était la personne adéquate. Nous avons fini par avoir un entretien avec Luis Enrique chez lui, où l'alchimie a été si forte qu'au bout de dix minutes, il nous avait déjà dit tout ce que nous voulions entendre. À la fin de cette réunion, j'ai appelé Nasser et je lui ai dit : "Président, c'est notre homme". En deux jours, c'était réglé. J'ai ressenti une énergie si forte, si positive, et une telle volonté de gagner que je me suis dit : "C'est lui" », ajoute Luis Campos.