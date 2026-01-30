Accord trouvé : L’OM boucle le transfert d’un talent prometteur !

Alors que la fenêtre des transferts va bientôt fermer ses portes, l’OM n’en aurait pas encore terminé avec son mercato. Déjà très actif cet hiver, le club phocéen aurait encore quelques coups dans sa manche. La formation marseillaise serait notamment en passe de boucler le transfert d’un talent plutôt prometteur.
L’OM n’en a visiblement pas encore terminé avec son mercato. Le club phocéen s’est montré plutôt actif sur le marché des transferts cet hiver, notamment avec les arrivées d’Ethan Nwaneri et de Quinten Timber pour renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi pour la seconde partie de saison. Dans le sens des départs, la formation olympienne s’est séparé de sa pépite Robinio Vaz, transférée à l’AS Roma. Et les dirigeants marseillais entendraient boucler un autre transfert avant la fermeture du mercato.
L'OM va boucler un transfert de dernière minute
L’OM serait en effet en passe de laisser filer Darryl Bakola. Le milieu de terrain de 18 ans devrait rejoindre Sassuolo en Serie A d’après les informations de Gianluca Di Marzio. Un accord aurait été trouvé entre les deux parties autour d’un transfert à 10M€. Plutôt prometteur, l’international U20 français devrait donc poursuivre sa carrière en Italie.
Bakola va poursuivre sa carrière en Serie A
Darryl Bakola avait eu droit à quelques minutes sous les ordres de Roberto De Zerbi à l’OM. Le Minot avait disputé 10 matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour une passe décisive contre Newcastle en Ligue des champions. La concurrence était néanmoins trop importante à son poste pour qu’il espère avoir plus de temps de jeu. Darryl Bakola devrait donc s’épanouir davantage du côté de Sassuolo, où les places sont certainement moins chères qu’à l’OM. Reste maintenant à voir si le joueur formé sur la Canebière saura s'imposer en Serie A, tandis que la formation marseillaise traverse une nouvelle crise.