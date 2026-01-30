Accord trouvé : L’OM boucle le transfert d’un talent prometteur !

Pierrick Levallet

Alors que la fenêtre des transferts va bientôt fermer ses portes, l’OM n’en aurait pas encore terminé avec son mercato. Déjà très actif cet hiver, le club phocéen aurait encore quelques coups dans sa manche. La formation marseillaise serait notamment en passe de boucler le transfert d’un talent plutôt prometteur.

L’OM n’en a visiblement pas encore terminé avec son mercato. Le club phocéen s’est montré plutôt actif sur le marché des transferts cet hiver, notamment avec les arrivées d’Ethan Nwaneri et de Quinten Timber pour renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi pour la seconde partie de saison. Dans le sens des départs, la formation olympienne s’est séparé de sa pépite Robinio Vaz, transférée à l’AS Roma. Et les dirigeants marseillais entendraient boucler un autre transfert avant la fermeture du mercato.

L'OM commet une erreur avec «un futur cador» : «On a le droit de se poser la question» https://t.co/UpdSbYFj0d — le10sport (@le10sport) January 30, 2026

L'OM va boucler un transfert de dernière minute L’OM serait en effet en passe de laisser filer Darryl Bakola. Le milieu de terrain de 18 ans devrait rejoindre Sassuolo en Serie A d’après les informations de Gianluca Di Marzio. Un accord aurait été trouvé entre les deux parties autour d’un transfert à 10M€. Plutôt prometteur, l’international U20 français devrait donc poursuivre sa carrière en Italie.