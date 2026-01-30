Le PSG donne le nom de sa «meilleure recrue» : Son nom va vous surprendre

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2011, le PSG est passé sous pavillon qatari ce qui lui offre un pouvoir financier très important. Avec ces moyens colossaux, plusieurs recrues sont arrivées à prix d'or. Et pourtant, un dirigeant du PSG dévoile le nom du plus gros de ces dernières années. Et cela devrait vous surprendre.

A l'issue de la saison 2021/2022, le PSG a décidé d'opérer un changement majeur au sein de sa direction en se séparant de Leonardo, architecte du début de l'ère QSI et qui avait fait son retour en 2019. Et c'est Luis Campos qui l'a remplacé. Le Portugais est une référence au poste de directeur sportif avec notamment un passage marquant à l'AS Monaco. Et depuis qu'il gère la direction sportive du PSG, les succès se sont enchaînés, grâce notamment à un recrutement efficace avec quelques coups mémorables à l'image de Joao Neves, Vitinha, Willian Pacho ou encore Désiré Doué. Et pourtant, Luis Campos estime que son meilleur recrutement ne concerne pas un joueur, mais bien un entraîneur : Luis Enrique.

Luis Campos donne le nom de sa meilleure recrue au PSG « Parce que le bon recrutement ne consiste pas seulement à rechercher les meilleurs joueurs. En tant que directeur sportif, j'ai fait du bon travail en trouvant d'excellents entraîneurs pour les projets, comme Leonardo Jardim à Monaco. Mon meilleur recrutement ces deux dernières années a été Luis Enrique pour le PSG. Trouver les meilleurs entraîneurs qui correspondent parfaitement à ce moment et à ce projet dans ce club est quelque chose qui me procure beaucoup de plaisir », confie le dirigeant portugais dans une longue interview accordée à MARCA avant de dévoiler les coulisses de l'arrivée de Luis Enrique au PSG.