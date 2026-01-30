Le PSG donne le nom de sa «meilleure recrue» : Son nom va vous surprendre

En 2011, le PSG est passé sous pavillon qatari ce qui lui offre un pouvoir financier très important. Avec ces moyens colossaux, plusieurs recrues sont arrivées à prix d'or. Et pourtant, un dirigeant du PSG dévoile le nom du plus gros de ces dernières années. Et cela devrait vous surprendre.
A l'issue de la saison 2021/2022, le PSG a décidé d'opérer un changement majeur au sein de sa direction en se séparant de Leonardo, architecte du début de l'ère QSI et qui avait fait son retour en 2019. Et c'est Luis Campos qui l'a remplacé. Le Portugais est une référence au poste de directeur sportif avec notamment un passage marquant à l'AS Monaco. Et depuis qu'il gère la direction sportive du PSG, les succès se sont enchaînés, grâce notamment à un recrutement efficace avec quelques coups mémorables à l'image de Joao Neves, Vitinha, Willian Pacho ou encore Désiré Doué. Et pourtant, Luis Campos estime que son meilleur recrutement ne concerne pas un joueur, mais bien un entraîneur : Luis Enrique.
Luis Campos donne le nom de sa meilleure recrue au PSG
« Parce que le bon recrutement ne consiste pas seulement à rechercher les meilleurs joueurs. En tant que directeur sportif, j'ai fait du bon travail en trouvant d'excellents entraîneurs pour les projets, comme Leonardo Jardim à Monaco. Mon meilleur recrutement ces deux dernières années a été Luis Enrique pour le PSG. Trouver les meilleurs entraîneurs qui correspondent parfaitement à ce moment et à ce projet dans ce club est quelque chose qui me procure beaucoup de plaisir », confie le dirigeant portugais dans une longue interview accordée à MARCA avant de dévoiler les coulisses de l'arrivée de Luis Enrique au PSG.
«Trouver les meilleurs entraîneurs est quelque chose qui me procure beaucoup de plaisir»
« Oui, cela a été très facile. L'émir du Qatar, qui aime beaucoup le football et s'y connaît très bien, a également participé à ces réunions. Il me parle parfois de joueurs dont je crains moi-même de ne pas être bien informé. Il aime beaucoup le football, il sait où se trouvent les principaux talents, il dispose de "Wyscout" (une plateforme de recherche et de sélection de joueurs) et d'une grande culture footballistique. Ces réunions ont été très importantes, car nous avons commencé par examiner une série d'entraîneurs qui nous avaient été recommandés et nous les avons évalués selon 25 critères différents... Tout cela pour essayer de comprendre qui était la personne adéquate. Nous avons fini par avoir un entretien avec Luis Enrique chez lui, où l'alchimie a été si forte qu'au bout de dix minutes, il nous avait déjà dit tout ce que nous voulions entendre. À la fin de cette réunion, j'ai appelé Nasser et je lui ai dit : "Président, c'est notre homme". En deux jours, c'était réglé. J'ai ressenti une énergie si forte, si positive, et une telle volonté de gagner que je me suis dit : "C'est lui" », ajoute Luis Campos.