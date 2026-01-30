«Il est aux fraises», De Zerbi prend très cher sur RMC

Ce mercredi soir, l'OM a perdu sèchement face au Club Brugge. Résultat, le club olympien est éliminé de la Ligue des Champions, et ce, dès le premier tour. Interrogé sur les ondes de RMC Sport ce jeudi, un ancien joueur de l'OM s'en est pris à Roberto De Zerbi.
Pour le compte de la huitième et dernière journée de saison régulière en Ligue des Champions, l'OM de Pablo Longoria s'est déplacé sur la pelouse du Club Brugge : le stade Jan Breydel. Toutefois, le club phocéen a vécu un cauchement ce mercredi soir en Belgique. En effet, la bande à Mason Greenwood a perdu 3-0 à l'extérieur.
Un ancien de l'OM tacle De Zerbi
A cause de cette défaite, l'OM ne disputera pas les barrages de la Ligue des Champions, ayant terminé à la 25ème place à l'issue du premier tour. Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Christophe Dugarry s'en est pris à Roberto De Zerbi, l'entraineur marseillais.
«Il dit n'importe quoi»
« Si être entraineur, c'est faire un bon match de temps en temps, et battre une équipe qui a un budget quatre fois inférieur au tien, mais mec, si c'est ça être entraineur avec neuf adjoints, un salaire à 400 ou 500 000€, mais mon Dieu, prenez-moi à l'OM. Prenez-moi, je promets que je vais être capable de gagner un match de temps en temps. Le haut niveau, c'est enchainer les performances de qualité. Je ne te dis pas que (Roberto) De Zerbi, c'est une pompe. Je te dis que De Zerbi, il est largement surcoté. On te l'a vendu comme le centre du projet, et il est là le problème. Qui a mis Balerdi cador depuis le début ? Qui l'a mis capitaine ? De Zerbi nous a expliqué il y a deux jours que Hojbjerg avait fait son meilleur match depuis qu'il est à l'OM contre Lens. Il dit n'importe quoi, parce qu'il est incapable d'analyser quoi que ce soit De Zerbi, il est aux fraises. Il dit tout et son contraire d'un match sur l'autre », a pesté Christophe Dugarry, ancien attaquant de l'OM, sur les ondes de RMC Sport.