«Il est aux fraises», De Zerbi prend très cher sur RMC

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM a perdu sèchement face au Club Brugge. Résultat, le club olympien est éliminé de la Ligue des Champions, et ce, dès le premier tour. Interrogé sur les ondes de RMC Sport ce jeudi, un ancien joueur de l'OM s'en est pris à Roberto De Zerbi.

Pour le compte de la huitième et dernière journée de saison régulière en Ligue des Champions, l'OM de Pablo Longoria s'est déplacé sur la pelouse du Club Brugge : le stade Jan Breydel. Toutefois, le club phocéen a vécu un cauchement ce mercredi soir en Belgique. En effet, la bande à Mason Greenwood a perdu 3-0 à l'extérieur.

Un ancien de l'OM tacle De Zerbi A cause de cette défaite, l'OM ne disputera pas les barrages de la Ligue des Champions, ayant terminé à la 25ème place à l'issue du premier tour. Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Christophe Dugarry s'en est pris à Roberto De Zerbi, l'entraineur marseillais.