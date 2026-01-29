CAN 2025 - «Un sorcier» utilisé : Nouvelle théorie après la victoire du Sénégal

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La victoire du Sénégal en finale de la CAN 2025 contre le Maroc n'en finit plus de faire parler. Et pour cause cette finale a été émaillée de plusieurs polémiques, notamment avec les serviettes du gardien sénégalais. Et alors que plusieurs théories ont été évoquées, l'une d'elle vient d'être lancée.

Sur ses terres, le Maroc rêvait de remporter la CAN 2025. Mais c'était sans compter sur le Sénégal qui s'est imposé en finale (1-0) au terme d'un match totalement fou. L'épisode des serviettes a notamment grandement fait parler puisque les Marocains s'étaient fait passer le mot pour empêcher Edouard Mendy, le portier des Lions de la Terranga, d'utiliser sa serviette. Difficile à comprendre les raisons de ce comportement, mais Ludovic Obraniak évoque une nouvelle théorie.

🚨💣 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 ! 𝗟𝗘𝗦 𝗦𝗔𝗡𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗙 𝗦𝗢𝗡𝗧 𝗧𝗢𝗠𝗕𝗘́𝗘𝗦… 𝗘𝗧 𝗖̧𝗔 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗧𝗥𝗘̀𝗦 𝗠𝗔𝗟 !! 🥵🇸🇳🇲🇦



La Confédération Africaine de Football a rendu ses décisions après les incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025, remportée par… pic.twitter.com/ae6NY9anOe — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 29, 2026

«Sur le continent africain la magie noire est quelque chose qui est pris très au sérieux» « L’esprit humain a ses raisons que la raison ignore (sourire). Après, pour avoir joué avec énormément de joueurs africains, il est clair que sur le continent africain la magie noire est quelque chose qui est pris très au sérieux, donc ça ne m’étonne pas que ça serait dû à cette explication-là. On amène quelque chose avec le sorcier, et c’est quelque chose que j’ai vu, que j’ai vécu quand j’étais au centre de formation avec pas mal d’africains du Togo, du Sénégal », lâche-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.