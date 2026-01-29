CAN 2025 - «Un sorcier» utilisé : Nouvelle théorie après la victoire du Sénégal

La victoire du Sénégal en finale de la CAN 2025 contre le Maroc n'en finit plus de faire parler. Et pour cause cette finale a été émaillée de plusieurs polémiques, notamment avec les serviettes du gardien sénégalais. Et alors que plusieurs théories ont été évoquées, l'une d'elle vient d'être lancée.
Sur ses terres, le Maroc rêvait de remporter la CAN 2025. Mais c'était sans compter sur le Sénégal qui s'est imposé en finale (1-0) au terme d'un match totalement fou. L'épisode des serviettes a notamment grandement fait parler puisque les Marocains s'étaient fait passer le mot pour empêcher Edouard Mendy, le portier des Lions de la Terranga, d'utiliser sa serviette. Difficile à comprendre les raisons de ce comportement, mais Ludovic Obraniak évoque une nouvelle théorie.
«Sur le continent africain la magie noire est quelque chose qui est pris très au sérieux»
« L’esprit humain a ses raisons que la raison ignore (sourire). Après, pour avoir joué avec énormément de joueurs africains, il est clair que sur le continent africain la magie noire est quelque chose qui est pris très au sérieux, donc ça ne m’étonne pas que ça serait dû à cette explication-là. On amène quelque chose avec le sorcier, et c’est quelque chose que j’ai vu, que j’ai vécu quand j’étais au centre de formation avec pas mal d’africains du Togo, du Sénégal », lâche-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.
«On amène quelque chose avec le sorcier»
« Il y a même de la famille qui les menaçait de magie noire s’ils n’envoyaient pas de l’argent au pays, pour vous dire à quel point… Je sais qu’ils étaient apeurés de ça, ce n’est pas du tout le même impact que chez nous. Donc j’imagine que tout ça doit tourner autour de ça. Si j’ai déjà porté un slip porte-bonheur plusieurs fois sans le laver ? Ah non, je lavais toujours. Par contre, je le gardais tout le week-end il pouvait durer six mois. Quitte à ce qu’il soit déchiré à certains endroits (rires) », ajoute Ludovic Obraniak.