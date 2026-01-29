La Coupe du monde sur Ligue 1+ : Riposte imminente de Nasser Al-Khelaïfi ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques mois avant la prochaine Coupe du monde. Cet été 2026, les plus grandes nations seront réunies de l’autre côté de l’Atlantique pour se disputer le plus beau des trophées et ainsi succéder à l’Argentine de Lionel Messi. Grande nouveauté : la compétition sera diffusée sur Ligue 1+. De quoi en énerver certains, à commencer par Nasser Al-Khelaïfi.

C’est une grande nouvelle qui est tombée ces dernières heures. L’été prochain, pour suivre la Coupe du monde 2026, vous pourrez regarder l’intégralité de la compétition sur Ligue 1+ alors que les droits de diffusion gratuit étaient déjà détenus par M6 pour cette compétition. En effet, Nicolas De Tavernost a réussi à trouver un deal avec la FIFA moyennant une offre de 20M€ (18M€ de droits + 2M€ de frais de production).

Al-Khelaïfi en colère ! Alors que cet accord doit encore être ratifié par le board de la FIFA, il n’est pas dit que cela s’écroule au dernier moment. Et tout cela à cause d’un homme : Nasser Al-Khelaïfi. Président du PSG, il est également à la tête de beIN Media Group. Et c’est avec cette casquette qu’il pourrait décider de riposter très prochainement alors que jusqu'à présent BeIN Sports avait toujours retransmis la compétition. Ainsi, comme l’explique L’Equipe, Al-Khelaïfi aurait été mis au courant de ce qui se tramait avec Ligue 1+ et il n’aurait pas été le plus ravi.