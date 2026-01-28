L’équipe de France sur une autre chaîne : «Immense surprise» à la télévision

Alexis Brunet

Dans quelques mois aura lieu la Coupe du monde 2026. Une compétition qui sera possible de suivre sur M6, mais également en totalité sur Ligue 1+ sauf retournement de situation. La plateforme de diffusion du championnat de France aurait acquis les droits de diffusion de la compétition contre un chèque de 20M€.

À la fin de la saison, les amateurs de football pourront profiter de la Coupe du monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Pour suivre les aventures des Bleus ou d’autres nations, il faudra regarder M6, qui a acquis les droits de diffusion de 54 rencontres. Toutefois, la sixième chaîne pourrait ne pas être la seule à diffuser les rencontres en France.

Ligue 1+ veut acheter la Coupe du monde 2026 En plus de M6, Ligue 1+ pourrait également diffuser la prochaine Coupe du monde. Selon les informations de L’Équipe, lors des collèges de Ligue 1 et de Ligue 2 ce mercredi, Nicolas de Tavernost, le directeur général de LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue, a annoncé aux dirigeants de clubs avoir un accord avec la FIFA pour la retransmission de la totalité de la Coupe du monde 2026. La somme de 20M€ est évoquée, ce qui correspondrait à 18M€ de droits plus 2M€ de frais de production. Une façon pour la plateforme d’occuper ses abonnés pendant l’absence de la Ligue 1.

✍️ Si je vous dis "L'intégralité de la Coupe du Monde 2026 sur Ligue 1+", vous me dites ?#Ligue1 #Ligue2 #National pic.twitter.com/MmgUucK9lE — MeteoFoot (@MeteoFootMaps) January 28, 2026