L’équipe de France sur une autre chaîne : «Immense surprise» à la télévision

Dans quelques mois aura lieu la Coupe du monde 2026. Une compétition qui sera possible de suivre sur M6, mais également en totalité sur Ligue 1+ sauf retournement de situation. La plateforme de diffusion du championnat de France aurait acquis les droits de diffusion de la compétition contre un chèque de 20M€.
À la fin de la saison, les amateurs de football pourront profiter de la Coupe du monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Pour suivre les aventures des Bleus ou d’autres nations, il faudra regarder M6, qui a acquis les droits de diffusion de 54 rencontres. Toutefois, la sixième chaîne pourrait ne pas être la seule à diffuser les rencontres en France.
Ligue 1+ veut acheter la Coupe du monde 2026
En plus de M6, Ligue 1+ pourrait également diffuser la prochaine Coupe du monde. Selon les informations de L’Équipe, lors des collèges de Ligue 1 et de Ligue 2 ce mercredi, Nicolas de Tavernost, le directeur général de LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue, a annoncé aux dirigeants de clubs avoir un accord avec la FIFA pour la retransmission de la totalité de la Coupe du monde 2026. La somme de 20M€ est évoquée, ce qui correspondrait à 18M€ de droits plus 2M€ de frais de production. Une façon pour la plateforme d’occuper ses abonnés pendant l’absence de la Ligue 1.
Une décision approuvée à l’unanimité
Toujours selon L’Équipe, cette décision n’a pas du tout été contestée, car elle a été approuvée à l’unanimité par les clubs. Toutefois, il faut encore que cela soit ratifié par le Conseil de la FIFA, l'organe de direction de la Fédération internationale, mais cela est habituellement une formalité. Le quotidien sportif finit en évoquant le cas beIN SPORTS, qui a l’habitude de diffuser les Coupes du monde en complément d’un diffuseur gratuit. Nasser Al-Khelaïfi, président de beIN Media Group est un proche de Gianni Infantino, le boss de la FIFA. Affaire à suivre…