Karim Benzema : Son beau cadeau à une star du rap !

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, Karim Benzema est régulièrement cité par certains rappeurs dans des morceaux. Des attentions qui touchent le buteur, qui n’hésite pas à renvoyer la balle quand il le peut. Dernièrement, il a d’ailleurs offert un maillot dédicacé à l’un des plus grands vendeurs d’albums en France, qui est également un grand fan de football.

Le rap et le football sont souvent liés et les exemples sont monnaie courante. Il est très commun par exemple que certains joueurs soient cités dans les textes des rappeurs. On retrouve souvent les plus connus comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais les Français ont également la cote. Zinédine Zidane ou bien Karim Benzema ont souvent cet honneur.

SDM a reçu un maillot signé par BENZEMA ! 🤩



NUEVE x OCHO ⚽️🎱

SDM cite Benzema… Grâce à son talent et à sa grande réussite au Real Madrid, Karim Benzema est souvent cité dans les textes de rap français. C’est le cas de Booba qui lui a par exemple fait honneur dans le titre A.C. Milan sorti en 2012. Le nom du multiple vainqueur de la Ligue des champions est également cité par SDM dans plusieurs morceaux. Dans J’fais plaisir à la zone en feat avec Jul, le natif de Clamart écrit notamment : « Ballon d’or du club, j’suis comme Benzema ». Dans Le bruit des applaudissements, SDM se compare là directement à Benzema dans une métaphore footballistique : « La peur de leur vie, bah pour eux c’est moi, j’arrive méchant devant l’but comme Benzema. »