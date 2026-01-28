Luca Zidane déjà remplacé en Algérie ?

Dernièrement, Luca Zidane avait décidé de changer de nationalité sportive et de représenter l’Algérie. Cela a permis au fils de Zinédine de disputer la CAN en tant que titulaire avec les Fennecs, mais cette belle histoire pourrait s’arrêter prochainement. En effet, le sélectionneur algérien Vladimir Petkovic envisagerait de tester de nouveaux profils dans le secteur des gardiens de but.
C’est une décision qui avait fait beaucoup parler il y a quelques mois. Habitué des sélections françaises de jeunes, Luca Zidane avait décidé de changer de nationalité sportive à 27 ans pour rejoindre les rangs de l’Algérie. Rapidement sélectionné par Vladimir Petkovic, le gardien de but avait même eu la chance de disputer la CAN dernièrement, où il était titulaire dans les buts des Fennecs.
L’Algérie éliminée par le Nigéria en quart de finale
Lors de la phase de poules, Luca Zidane s’était plutôt montré rassurant et avait permis à l’Algérie de se qualifier pour la phase à élimination directe. Les Fennecs avaient même passé l’obstacle des huitièmes de finale, mais malheureusement ils se sont arrêtés en quart. Opposés au Nigéria de Victor Osimhen, le gardien de Grenade en deuxième division espagnole n’a rien pu faire et son pays s’est incliné 2-0.
Luca Zidane déjà remplacé dans les buts ?
Lors de cette rencontre face au Nigéria, Luca Zidane n’avait pas réussi à se montrer tellement décisif. La place du fils de Zinédine n’est donc pas forcément assurée, en tout cas elle est menacée. Selon le média Dzair Foot, Vladimir Petkovic réfléchirait à faire quelques changements au poste de gardien de but et deux profils pourraient prochainement être testés : Abdullah Laidani, 22 ans, qui évolue à Modène en Serie B italienne, et Melvin Mastil, 25 ans, qui joue à Nyon en D2 suisse. Ces derniers pourraient être appelés en mars prochain, date du prochain stade de l’équipe algérienne, juste avant l’annonce de la liste des Fennecs pour la Coupe du monde 2026.