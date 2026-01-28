Luca Zidane déjà remplacé en Algérie ?

Alexis Brunet

Dernièrement, Luca Zidane avait décidé de changer de nationalité sportive et de représenter l’Algérie. Cela a permis au fils de Zinédine de disputer la CAN en tant que titulaire avec les Fennecs, mais cette belle histoire pourrait s’arrêter prochainement. En effet, le sélectionneur algérien Vladimir Petkovic envisagerait de tester de nouveaux profils dans le secteur des gardiens de but.

C’est une décision qui avait fait beaucoup parler il y a quelques mois. Habitué des sélections françaises de jeunes, Luca Zidane avait décidé de changer de nationalité sportive à 27 ans pour rejoindre les rangs de l’Algérie. Rapidement sélectionné par Vladimir Petkovic, le gardien de but avait même eu la chance de disputer la CAN dernièrement, où il était titulaire dans les buts des Fennecs.

L’Algérie éliminée par le Nigéria en quart de finale Lors de la phase de poules, Luca Zidane s’était plutôt montré rassurant et avait permis à l’Algérie de se qualifier pour la phase à élimination directe. Les Fennecs avaient même passé l’obstacle des huitièmes de finale, mais malheureusement ils se sont arrêtés en quart. Opposés au Nigéria de Victor Osimhen, le gardien de Grenade en deuxième division espagnole n’a rien pu faire et son pays s’est incliné 2-0.