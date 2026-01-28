Zinedine Zidane : «Le coeur qui battait à fond la caisse», le moment de tension vécu par Laure Boulleau !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d'une carrière remarquable que ce soit en club ou avec l'équipe de France, Zinedine Zidane est devenu l'idole de nombreux joueurs. De quoi en inciter plus d'un à se lancer dans le football. C'est ce qui est arrivé avec Laure Boulleau, elle qui est devenue professionnelle par la suite au PSG. Vouant une admiration particulière à Zizou, la désormais consultante a également eu un coup de chaud face à lui.

Grand nom du football français féminin, Laure Boulleau a notamment été l'un des étendards du PSG. Ayant porté le maillot du club de la capitale à 232 reprises, l'ancienne arrière gauche a également défendu les couleurs de l'équipe de France. Laure Boulleau aura donc une très belle carrière et si tout cela est arrivé, c'est grâce à... Zinedine Zidane.

« C'est à partir de ce moment là que j’ai voulu jouer au foot » Comme beaucoup, Laure Boulleau a été fan de Zinedine Zidane étant plus jeune. Ayant grandi avec les exploits de l'ancien du Real Madrid, l'ancienne Parisienne a trouvé sa vocation dans le football grâce au champion du monde 98. « Je l’associe bien évidemment à la Coupe du monde 98. Les deux têtes fantastiques en finale c’est un peu le début de l’histoire, le début de mon admiration pour lui. C’était un vrai moment émotionnel très fort. Ça m’a bouleversé, c’est à partir de ce moment là que j’ai voulu jouer au foot », avait reconnu Laure Boulleau pour Canal+ lors des 50 ans de Zinedine Zidane.